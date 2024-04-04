https://ria.ru/20240404/nauka-1937605724.html

Зависли в небе. В России придумали, как избежать багов в полете

Зависли в небе. В России придумали, как избежать багов в полете - РИА Новости, 04.04.2024

Зависли в небе. В России придумали, как избежать багов в полете

Повысить надежность современных отечественных летательных аппаратов призван разработанный в СПб ГУАП алгоритм, который оценивает время распространения... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:00

2024-04-04T09:00

2024-04-04T09:00

наука

наука

россия

навигатор абитуриента

университетская наука

санкт-петербургский государственный университет аэрокосмический приборостроения (спб гуап)

санкт-петербург

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Повысить надежность современных отечественных летательных аппаратов призван разработанный в СПб ГУАП алгоритм, который оценивает время распространения информации по сети и задержку передачи данных. По словам ученых, разработка синхронизирует "время" между элементами систем, что поможет их оптимальному функционированию. Результаты представлены в научном журнале Sensors.Чтобы самолеты и космические аппараты корректно и слаженно работали, обмен данными между различными устройствами на борту должен происходить вовремя и без ошибок. При этом для правильного функционирования нужны новые технологии обмена данными, которые при помощи особых методов и алгоритмов позволят избежать ошибок, рассказали специалисты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП).Чтобы устройства в такой бортовой сети летательного аппарата могли нормально общаться друг с другом, они должны работать как бы в едином времени, объяснили ученые. В сети есть устройство – "мастер времени", которое рассылает всем данные о текущем времени работы сети. Эти данные рассылаются сразу по всем каналам, широковещательно, чтобы быстрее отправить данные о времени каждому устройству.Дополнительно усложняет систему наличие устройств-дублеров, которые включаются в работу при выходе из строя основного узла — таковы требования общей отказоустойчивости системы.Ученые СПб ГУАП разработали новый метод оценки количества сбоев, которые могут возникнуть в сети при рассылке широковещательных данных в случае избыточного количества устройств в ней. Этот метод поможет наиболее четко выполнять свои задачи всем бортовым устройствам, быстрее реагировать на нештатные ситуации и снизит их количество, считают авторы."Мы изучили, как влияет структура сети с множеством устройств на время распространения широковещательных данных. Исследование проводилось с механизмами перспективных сетей, использующих высокоскоростную и высоконадежную технологию передачи данных SpaceFibre", – рассказал соавтор публикации, директор Центра аэрокосмических исследований и разработок СПб ГУАП Валентин Оленев.Он отметил, что в перспективных бортовых технологиях понятие "мастера времени" на сегодняшний день практически не описано, как и механизмов его функционирования в международных стандартах."Разрабатываемые методы повысят надежность отечественных самолетов и космических аппаратов нового поколения, где будет внедрена технология SpaceFibre. Сейчас наша научная группа занимается совершенствованием этого новейшего стандарта сети для обмена данными от бортовой аппаратуры", – пояснил Оленев.Разработка поможет внедрению открытого международного стандарта SpaceFibre в отечественные проекты в области авиации и освоения космоса.Исследование выполнено в рамках программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты", участником которой является СПб ГУАП.

https://ria.ru/20230803/nauka-1887955645.html

https://ria.ru/20231108/shagayuschiy_robot-1908143219.html

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наука, россия, навигатор абитуриента, университетская наука, санкт-петербургский государственный университет аэрокосмический приборостроения (спб гуап), санкт-петербург