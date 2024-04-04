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Членство Украины не будет главным вопросом саммита НАТО, заявил МИД Эстонии - РИА Новости, 04.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:34 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/nato-1937901923.html
Членство Украины не будет главным вопросом саммита НАТО, заявил МИД Эстонии
Членство Украины не будет главным вопросом саммита НАТО, заявил МИД Эстонии - РИА Новости, 04.04.2024
Членство Украины не будет главным вопросом саммита НАТО, заявил МИД Эстонии
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна признал, что членство Украины в НАТО не будет приоритетной темой намеченного на июль саммита НАТО в США на фоне... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:34
2024-04-04T19:34
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна признал, что членство Украины в НАТО не будет приоритетной темой намеченного на июль саммита НАТО в США на фоне сложной ситуации для Киева на поле боя. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предстоящий 9-11 июля саммит НАТО в Вашингтоне позволит "построить мост" к будущему вступлению Украины в альянс. "Мы создаем мост, и в конечном счете Украина станет членом НАТО. Но сейчас нам нужно сконцентрироваться на существующей ситуации", - заявил Цахкна изданию Politico. Кроме того, два дипломата НАТО заявили изданию, что нет никаких признаков того, что США или Германия готовы поменять существующую позицию по приглашению Украины в НАТО – "когда союзники будут согласны, а условия выполнены". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936531076.html
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в мире, украина, сша, нато, эстония, мид эстонии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, НАТО, Эстония, МИД Эстонии
Членство Украины не будет главным вопросом саммита НАТО, заявил МИД Эстонии

МИД Эстонии: вопрос членства Украины не будет приоритетом летнего саммита НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна признал, что членство Украины в НАТО не будет приоритетной темой намеченного на июль саммита НАТО в США на фоне сложной ситуации для Киева на поле боя.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предстоящий 9-11 июля саммит НАТО в Вашингтоне позволит "построить мост" к будущему вступлению Украины в альянс.
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"Мы создаем мост, и в конечном счете Украина станет членом НАТО. Но сейчас нам нужно сконцентрироваться на существующей ситуации", - заявил Цахкна изданию Politico.
Кроме того, два дипломата НАТО заявили изданию, что нет никаких признаков того, что США или Германия готовы поменять существующую позицию по приглашению Украины в НАТО – "когда союзники будут согласны, а условия выполнены".
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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