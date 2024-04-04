https://ria.ru/20240404/nato-1937901923.html

Членство Украины не будет главным вопросом саммита НАТО, заявил МИД Эстонии

Членство Украины не будет главным вопросом саммита НАТО, заявил МИД Эстонии - РИА Новости, 04.04.2024

Членство Украины не будет главным вопросом саммита НАТО, заявил МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна признал, что членство Украины в НАТО не будет приоритетной темой намеченного на июль саммита НАТО в США на фоне... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:34

2024-04-04T19:34

2024-04-04T19:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

нато

эстония

мид эстонии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна признал, что членство Украины в НАТО не будет приоритетной темой намеченного на июль саммита НАТО в США на фоне сложной ситуации для Киева на поле боя. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предстоящий 9-11 июля саммит НАТО в Вашингтоне позволит "построить мост" к будущему вступлению Украины в альянс. "Мы создаем мост, и в конечном счете Украина станет членом НАТО. Но сейчас нам нужно сконцентрироваться на существующей ситуации", - заявил Цахкна изданию Politico. Кроме того, два дипломата НАТО заявили изданию, что нет никаких признаков того, что США или Германия готовы поменять существующую позицию по приглашению Украины в НАТО – "когда союзники будут согласны, а условия выполнены". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936531076.html

https://ria.ru/20231115/kallas-1909496845.html

украина

сша

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, нато, эстония, мид эстонии