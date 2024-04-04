https://ria.ru/20240404/nato-1937894337.html
Столтенберг повторил обещание, что НАТО не станет глобальным
Столтенберг повторил обещание, что НАТО не станет глобальным - РИА Новости, 04.04.2024
Столтенберг повторил обещание, что НАТО не станет глобальным
НАТО не собирается становиться глобальным альянсом, но будет работать с партнерами в Азии, так как вопросы безопасности взаимосвязаны, заявил генсек организации РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:54
2024-04-04T18:54
2024-04-04T18:54
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. НАТО не собирается становиться глобальным альянсом, но будет работать с партнерами в Азии, так как вопросы безопасности взаимосвязаны, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. "Речь не идет о том, чтобы НАТО превратилась в глобальный альянс, НАТО останется альянсом Северной Америки и Европы. Но наша безопасность связана с безопасностью Азиатско-тихоокеанского региона, поэтому мы должны вместе работать для решения глобальных проблем", - сказал он по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран-членов альянса. По его словам, о связи вопросов безопасности "свидетельствует конфликт на Украине". Генсек НАТО в этой связи выразил "обеспокоенность сотрудничеством России с Китаем, КНДР и Ираном, в том числе в военно-технической сфере". Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
https://ria.ru/20240403/rossiya-1937561137.html
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в мире, европа, россия, азия, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато
В мире, Европа, Россия, Азия, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, НАТО
Столтенберг повторил обещание, что НАТО не станет глобальным
Столтенберг: НАТО не собирается становиться глобальным альянсом