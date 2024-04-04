Саммит НАТО должен способствовать членству Киева в альянсе, заявил Блинкен
Блинкен: саммит НАТО должен помочь провести путь к членству Киева в альянсе
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Цель июльского саммита НАТО в Вашингтоне заключается в содействии "возведению моста" к членству Украины в альянсе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Цель саммита (в Вашингтоне) - помочь возвести мост к... членству (Украины в альянса) и создать ясный путь", - сказал Блинкен журналистам на полях встречи министров стран НАТО в Брюсселе.
Он также подчеркнул, что в преддверии саммита предстоит проделать много работы. Он подчеркнул, что страны НАТО сохраняют непоколебимую поддержку в отношении Украины. Блинкен также в очередной раз призвал конгресс США одобрить представленный осенью минувшего года Белым домом запрос на дополнительное финансирование, включающий многомиллиардную помощь на нужды Киева.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Блинкен ответил на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО
29 ноября 2023, 19:40