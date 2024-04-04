https://ria.ru/20240404/nato-1937837715.html

Саммит НАТО должен способствовать членству Киева в альянсе, заявил Блинкен

Саммит НАТО должен способствовать членству Киева в альянсе, заявил Блинкен - РИА Новости, 04.04.2024

Саммит НАТО должен способствовать членству Киева в альянсе, заявил Блинкен

Цель июльского саммита НАТО в Вашингтоне заключается в содействии "возведению моста" к членству Украины в альянсе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:28

2024-04-04T15:28

2024-04-04T15:37

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Цель июльского саммита НАТО в Вашингтоне заключается в содействии "возведению моста" к членству Украины в альянсе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Цель саммита (в Вашингтоне) - помочь возвести мост к... членству (Украины в альянса) и создать ясный путь", - сказал Блинкен журналистам на полях встречи министров стран НАТО в Брюсселе. Он также подчеркнул, что в преддверии саммита предстоит проделать много работы. Он подчеркнул, что страны НАТО сохраняют непоколебимую поддержку в отношении Украины. Блинкен также в очередной раз призвал конгресс США одобрить представленный осенью минувшего года Белым домом запрос на дополнительное финансирование, включающий многомиллиардную помощь на нужды Киева.В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20240402/nato-1937238880.html

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912747282.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, вашингтон (штат), энтони блинкен, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато