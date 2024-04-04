https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html

Торт и грустное настроение: как НАТО встречает 75-ю годовщину основания

Торт и грустное настроение: как НАТО встречает 75-ю годовщину основания - РИА Новости, 04.04.2024

Торт и грустное настроение: как НАТО встречает 75-ю годовщину основания

НАТО отмечает в четверг 75-ю годовщину своего основания, в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе пройдет целая серия мероприятий с участием глав РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T01:20

2024-04-04T01:20

2024-04-04T01:20

дональд трамп

йенс столтенберг

константин гаврилов

евросоюз

нато

украина

сша

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр - РИА Новости. НАТО отмечает в четверг 75-ю годовщину своего основания, в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе пройдет целая серия мероприятий с участием глав МИД тридцати двух государств-членов, генерального секретаря Йенса Столтенберга и военных начальников альянса, планируется поднятие флага НАТО и возложение венков, выступление военных оркестров, речи генсека, министров и даже - праздничный торт. Однако все праздничные мероприятия омрачаются непрерывно нарастающими противоречиями как внутри блока, так и в целом в мире, а также общей неопределенностью будущего этой организации, и нервозность вряд ли можно погасить бравурными маршами или сладким тортом. Ровно 75 лет назад 4 апреля 1949 года в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор, который по-прежнему является фундаментом НАТО. Государствами-основателями альянса стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Его целью было объединения усилий для коллективной обороны и защиты Европы от возможной советской угрозы. Но СССР уже 30 лет как не существует, а экспансия НАТО и его раздувание продолжаются (в блок сегодня входят уже 32 страны), наращиваются силы альянса в Европе, увеличиваются военные расходы - странам-участницам практически выкручивают руки, заставляя повысить планку оборонных инвестиций выше 2% ВВП, растет активность у российских границ, неконтролируемо растут военные поставки Украине. Неспособность или нежелание НАТО адаптироваться к меняющемуся миру, разногласия между членами разбивают эфемерную веру в эффективность и пользу в заявленной цели "поддержания международной стабильности и безопасности". Как заявил РИА Новости базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гилберт Доктороу, будущее НАТО туманно, особенно в свете предстоящих выборов в США, на которых победу может одержать республиканец Дональд Трамп. Крайне негативно, по его мнению, на будущем альянса может сказаться и поражение на Украине. "Однако также возможно, что НАТО продолжит и дальше оступаться в этом году до тех пор, пока Дональд Трамп не победит на ноябрьских выборах, и в этом случае это будет кол, забитый в сердце НАТО", - сказал собеседник агентства. "Я не вижу светлого будущего для НАТО ни при каких обстоятельствах. Как известно, организация изжила свою полезность, когда распался СССР", - уверен Доктороу. В дни празднования годовщины генсек НАТО говорит, что альянс спустя 75 лет после основания сохраняет единство, остается оборонительным, а поддержка Украины ни в коем случае не является участием в конфликте. Однако, как заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, НАТО нечего праздновать в связи со своим 75-летием, альянс лишь усилил кризисные тенденции в мире. "Будем откровенны, праздновать Североатлантическому альянсу в связи со своим 75-летием нечего. Позиционирующая себя как "щит обороны и безопасности" одного миллиарда людей на Западе, НАТО лишь привела к усилению кризисных тенденций в мире", - подчеркнул собеседник агентства. Дипломат добавил, что "результаты геополитической инженерии блока известны всем: разорванные Балканы, бомбардировки Ирака, Ливии и Сирии, разрушение государственности Афганистана, безоглядное расширение альянса на Восток, которое привело лишь к разжиганию конфронтации на постсоветском пространстве и созданию угроз безопасности Российской Федерации". Сейчас для руководства НАТО новой идеей фикс стало "не допустить победы России" в нынешнем украинском конфликте. Для этого генсек к годовщине альянса подготовил свежие предложения: создать фонд на пять лет для поддержки Украины и взыскать на это со стран-членов 100 миллиардов долларов. Кроме того, НАТО, опасаясь возвращения Трампа и смены политики США, хочет забрать у Вашингтона лидерство в так называемой контактной группе по Украине, и координировать оказание военной помощи Киеву через натовские структуры. Альянс также держит киевский режим "на коротком поводке", заманивая практически ежедневными обещаниями членства, при этом, как сказал по итогам заседания глав МИД блока сам генсек организации Столтенберг, перспективы эти - "вопрос времени", то есть, весьма неопределенные. Судя по повестке всех значимых министерских заседаний и саммитов НАТО, его главной задачей теперь стало не поддержание "международной безопасности", а исключительно военная поддержка Украины. При этом неудобный вопрос о том, что произойдет с организацией при крахе надежд и на украинском направлении, как это ранее уже произошло в Афганистане, чиновники альянса пока не поднимают. По крайней мере, публично.

https://ria.ru/20240403/nato-1937530922.html

https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html

https://ria.ru/20240402/diversanty-1937220495.html

https://ria.ru/20240402/bresh-1937225825.html

украина

сша

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дональд трамп, йенс столтенберг, константин гаврилов, евросоюз, нато, украина, сша, брюссель