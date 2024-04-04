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Депутат увидел в заявлениях Столтенберга троллинг в отношении Украины - РИА Новости, 04.04.2024
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00:43 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/nato-1937726292.html
Депутат увидел в заявлениях Столтенберга троллинг в отношении Украины
Депутат увидел в заявлениях Столтенберга троллинг в отношении Украины - РИА Новости, 04.04.2024
Депутат увидел в заявлениях Столтенберга троллинг в отношении Украины
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что генсек НАТО Йенс Столтенберг "троллит" Украину... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T00:43
2024-04-04T00:43
украина
киев
йенс столтенберг
россия
в мире
дмитрий белик
владимир зеленский
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что генсек НАТО Йенс Столтенберг "троллит" Украину прогнозами вступления в состав альянса. Ранее Столтенберг в очередной раз заявил, что Украина обязательно станет членом альянса, по его мнению, это "вопрос времени". "Генсек НАТО откровенно троллит Украину по поводу ее членства в Североатлантическом альянсе. Серьезные люди не дают размытых обещаний", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, генсек НАТО сделал Украине полупредложение. "Серьезные люди всегда говорят конкретику, а здесь вроде, как и пообещали, но не сказали, когда и с какого входа. Может, это время и вообще не наступит, как и сохранится ли Украина, которая хочет вступить в НАТО, тоже очень большой вопрос. Сегодняшнее положение на фронтах показывает, что киевский режим хоть и бросает в топку войны сотни тысяч своих граждан, но не способен переломить ход ситуации", - добавил депутат. В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке, при этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20240401/opg-1937169785.html
https://ria.ru/20240327/nato-1936125182.html
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украина, киев, йенс столтенберг, россия, в мире, дмитрий белик, владимир зеленский, нато, госдума рф
Украина, Киев, Йенс Столтенберг, Россия, В мире, Дмитрий Белик, Владимир Зеленский, НАТО, Госдума РФ
Депутат увидел в заявлениях Столтенберга троллинг в отношении Украины

Депутат ГД Белик: Столтенберг троллит Украину обещаниями о вступлении в НАТО

© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что генсек НАТО Йенс Столтенберг "троллит" Украину прогнозами вступления в состав альянса.
Ранее Столтенберг в очередной раз заявил, что Украина обязательно станет членом альянса, по его мнению, это "вопрос времени".
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"Генсек НАТО откровенно троллит Украину по поводу ее членства в Североатлантическом альянсе. Серьезные люди не дают размытых обещаний", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, генсек НАТО сделал Украине полупредложение.
"Серьезные люди всегда говорят конкретику, а здесь вроде, как и пообещали, но не сказали, когда и с какого входа. Может, это время и вообще не наступит, как и сохранится ли Украина, которая хочет вступить в НАТО, тоже очень большой вопрос. Сегодняшнее положение на фронтах показывает, что киевский режим хоть и бросает в топку войны сотни тысяч своих граждан, но не способен переломить ход ситуации", - добавил депутат.
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В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке, при этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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УкраинаКиевЙенс СтолтенбергРоссияВ миреДмитрий БеликВладимир ЗеленскийНАТОГосдума РФ
 
 
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