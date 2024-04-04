Депутат увидел в заявлениях Столтенберга троллинг в отношении Украины
Депутат ГД Белик: Столтенберг троллит Украину обещаниями о вступлении в НАТО
© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что генсек НАТО Йенс Столтенберг "троллит" Украину прогнозами вступления в состав альянса.
Ранее Столтенберг в очередной раз заявил, что Украина обязательно станет членом альянса, по его мнению, это "вопрос времени".
"Генсек НАТО откровенно троллит Украину по поводу ее членства в Североатлантическом альянсе. Серьезные люди не дают размытых обещаний", - сказал Белик РИА Новости.
"Серьезные люди всегда говорят конкретику, а здесь вроде, как и пообещали, но не сказали, когда и с какого входа. Может, это время и вообще не наступит, как и сохранится ли Украина, которая хочет вступить в НАТО, тоже очень большой вопрос. Сегодняшнее положение на фронтах показывает, что киевский режим хоть и бросает в топку войны сотни тысяч своих граждан, но не способен переломить ход ситуации", - добавил депутат.
В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке, при этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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