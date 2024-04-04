https://ria.ru/20240404/nato-1937658305.html

"Наши планы изменились". На Западе определили будущее Украины

"Наши планы изменились". На Западе определили будущее Украины - РИА Новости, 04.04.2024

"Наши планы изменились". На Западе определили будущее Украины

На заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг снова пообещал, что однажды туда примут и Украину. Кроме того, он призвал сделать... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T08:00

2024-04-04T08:00

2024-04-04T08:07

украина

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киев

йенс столтенберг

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вооруженные силы украины

politico

нато

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Михаил Катков. На заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг снова пообещал, что однажды туда примут и Украину. Кроме того, он призвал сделать военную поддержку Киева надежной и предсказуемой на протяжении всех боевых действий. При этом на их окончание, судя по всему, на Западе не рассчитывают даже через пять лет. Что там приготовили для Украины — в материале РИА Новости.Оружейный баронСтолтенберг предлагает создать фонд в 100 миллиардов долларов для поставок оружия Киеву. Программа рассчитана на пять лет. Ожидается, что официально об этой инициативе генсек объявит на июльском саммите НАТО в США.Как пишут в Bloomberg, это станет компенсацией за отказ принимать Украину в альянс. В Financial Times также отметили, что США в таком случае смогут сократить помощь Киеву с 60 до 15 миллиардов долларов. Принципиальных разногласий по фонду нет, однако союзники спорят, должны ли прямые поставки оружия засчитываться в качестве пожертвований, или речь идет о дополнительных тратах.Вместе с тем главы МИД Германии, Польши и Франции Анналена Бербок, Радослав Сикорский и Стефан Сежурне указали в статье для Politico, что члены НАТО должны взять на себя больше ответственности за безопасность Европы. Министры считают несправедливым возлагать основное бремя на США. Европейцы обязаны выделять минимум два процента ВВП на оборону, использовать весь промышленный потенциал для модернизации армий, наращивать производственные мощности, инвестировать в разработку оружия следующего поколения.Россия строит свою стратегию на Украине, надеясь на истощение западной помощи Киеву, полагают главы МИД. И в Москве очень ждут, когда в НАТО все переругаются. Этого, понятно, никак нельзя допустить.Лучшее предложениеСтолтенберг также хочет, чтобы США передали под контроль НАТО управление контактной группой по военному содействию Киеву ("формат Рамштайн"). По мнению Bloomberg, если Вашингтон согласится, произойдет "крупнейший сдвиг парадигмы для альянса, который ранее дистанцировался от этих усилий, опасаясь втягивания в прямой конфликт с Россией". В Politico добавляют, что есть и менее радикальный вариант: усиление роли НАТО в контактной группе.Как бы там ни было, все это — из-за опасений победы Дональда Трампа на президентских выборах. Он последовательно выступает против военной и финансовой помощи Украине, подозревая киевский режим в нецелевом использовании средств."Существует мнение — не всех, но некоторых в НАТО, — что лучше институционализировать поддержку Украины на случай избрания Трампа, — сказал Politico бывший чиновник Пентагона Джим Таунсенд. — Передача этого вопроса под контроль альянса в определенной степени изолирует его от президентства Трампа или даже от США, которые могут отвлечься на Китай или не справиться с финансированием".Но выборы состоятся 5 ноября, инаугурация — 20 января. То есть в НАТО полагают, что СВО продлится еще как минимум год.На Западном фронте без переменПока на Западе ломают голову, как помочь Киеву воевать в ближайшие пять лет, украинские военные сообщают, что их оборона не выдержат, если Москва пойдет летом в стратегическое наступление. Высокопоставленный офицер ВСУ сказал Politico: "Ничто не может помочь, потому что нет серьезных технологий, способных нейтрализовать большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит вперед. Мы не располагаем такими технологиями, а на Западе их недостаточно".Тем не менее опрошенные РИА Новости специалисты уверены, что партнеры Киева постараются максимально продлить сопротивление, невзирая ни на какие потери. "На самом деле Запад исходит из того, что пять лет — это минимум, в идеале боевые действия должны продлиться намного дольше. С точки зрения геополитики этот конфликт крайне выгоден НАТО, так как России приходится тратить значительные ресурсы", — объясняет эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.Что за это время случится с Украиной, Западу глубоко безразлично, так как это лишь инструмент, а не субъект противостояния. "Единственное, о чем там переживают, — о том, чтобы "молоток" как можно дольше выполнял свою функцию. Поэтому сейчас на Западе все мысли об обороне, а не о контрнаступлении ВСУ", — уточнил эксперт.Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко согласен, что страны Запада хотели бы поддерживать "хроническое военное напряжение" на Украине. Причем в США, вероятно, решили переложить часть финансовой нагрузки на Европу, и там думают, как это сделать."Поскольку главный поставщик оружия — это США, получается, что Вашингтон, заваривший всю эту кашу в 2014-м, станет меньше тратить на поддержание боеспособности Украины и больше на этом зарабатывать. Важно и то, в какой стране разместят фонд помощи, потому что деньги, которые в нем окажутся, попадут в местную экономику", — рассуждает политолог.Эксперты призывают не ждать скорого прекращения боевых действий. Запад сделает все для того, чтобы киевские власти не сдавались, даже когда бессмысленность дальнейшего сопротивления станет очевидна.

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

https://ria.ru/20240328/polsha-1936147031.html

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сша

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украина, сша, киев, йенс столтенберг, дональд трамп, вооруженные силы украины, politico, нато