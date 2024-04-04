https://ria.ru/20240404/nagrada-1937740433.html

Путин наградил орденом митрополита Ростовского

Путин наградил орденом митрополита Ростовского - РИА Новости, 04.04.2024

Путин наградил орденом митрополита Ростовского

Президент России Владимир Путин наградил орденами благочинного Астанайского церковного округа архимандрита Сергия (Карамышева) и митрополита Ростовского и... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T06:16

2024-04-04T06:16

2024-04-04T08:44

религия

русская православная церковь

владимир путин

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казахстан

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами благочинного Астанайского церковного округа архимандрита Сергия (Карамышева) и митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова)."За большой вклад в развитие духовных и культурных связей, активную просветительскую деятельность, наградить орденом "За заслуги перед Отечеством III степени" Иванова Игоря Владимировича (митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия) главу Донской митрополии Русской православной церкви, Ростовская область", – говорится в президентском указе на официальном интернет-портале правовой информации.Также, согласно документу, орденом Дружбы награжден благочинный расположенного в Казахстане Астанайского церковного округа Астанайской и Алма-Атинской епархии Русской православной церкви архимандрит Сергий (Карамышев) "за большой вклад в развитие духовных связей, укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Казахстан".

https://ria.ru/20240402/knigi-1937232312.html

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русская православная церковь, владимир путин, россия, казахстан