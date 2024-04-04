https://ria.ru/20240404/naemnik-1937843840.html
Американский наемник на Украине сделал неожиданное заявление о ВС России
Американский наемник на Украине сделал неожиданное заявление о ВС России - РИА Новости, 04.04.2024
Американский наемник на Украине сделал неожиданное заявление о ВС России
Российские военные главенствуют на поле боя Украины из-за нехватки у ВСУ боеприпасов, сообщает Business Insider со ссылкой на слова американского наемника с... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:45
2024-04-04T15:45
2024-04-04T15:45
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские военные главенствуют на поле боя Украины из-за нехватки у ВСУ боеприпасов, сообщает Business Insider со ссылкой на слова американского наемника с позывным Джеки."По словам Джеки, поскольку у Украины недостаточно артиллерии, у России есть "свобода действий". Он говорит, что русские на поле боя – альфа-хищники", — говорится в материале.Наемник из США, воюющий на стороне Киева с 2022 года, пожаловался, что нехватка боеприпасов стала хуже из-за прекращения американской помощи, что дало большое преимущество российским военным на поле боя."Они могут вести массированный артиллерийский огонь прямо по нашей пехоте и бронетехнике", — посетовал он.Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил, что с января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240404/raketa-1937803914.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей шойгу, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Политика
Американский наемник на Украине сделал неожиданное заявление о ВС России
Американский наемник на Украине: ВС России главенствуют на поле боя в зоне СВО