Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде опровергли слухи о мобилизации в России - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 04.04.2024 (обновлено: 16:35 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/mobilizatsiya-1937857082.html
В Совфеде опровергли слухи о мобилизации в России
В Совфеде опровергли слухи о мобилизации в России - РИА Новости, 04.04.2024
В Совфеде опровергли слухи о мобилизации в России
В России не планируется новая волна мобилизации, РФ справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:31
2024-04-04T16:35
россия
бондарев
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
украина
виктор бондарев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902967_0:0:2811:1581_1920x0_80_0_0_a86f9e1a3c5b302189ba8d314c42d2a2.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В России не планируется новая волна мобилизации, РФ справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно, заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.Как ранее сообщили украинские СМИ, Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовится дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих к 1 июня."В России новая волна мобилизации не планируется. Это подтверждают и слова Дмитрия Пескова – пресс-секретаря президента России, и объективная ситуация на фронтах. Мы вполне справляемся имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. Наши ребята подготовлены хорошо, в отличие от украинских военных. Поэтому Победа будет за нами", - сказал Бондарев.По его словам, заявление Зеленского о новой волне мобилизации в России – это "откровенные фейк и провокация". И перевод стрелок. Ведь именно для Украины актуальны всё новые и новые волны мобилизации. Уже и возраст призыва в ВСУ по мобилизации снижен с 27 лет до 25 лет. "Соответствующий закон позавчера подписал их верховный главнокомандующий Зеленский", - сказал сенатор.По словам Бондарева, раньше на Украине была планка с 27 лет, обусловленная важностью сохранения генофонда, ведь в стране мобилизация далеко не разовая и не частичная, как в России, а фактически тотальная, поэтому "незалежная" теперь рискует попасть в демографическую яму."Личный состав ВСУ ложится сотнями в боях ежедневно. С начала 2024 года украинская армия потеряла свыше 80 тысяч военнослужащих, а всего за время СВО – более 444 тысяч. Такие данные озвучил Министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу. И они достоверные", - отметил политик.
https://ria.ru/20240403/kontraktniki-1937538059.html
https://ria.ru/20240403/bezopasnost-1937484372.html
https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902967_56:0:2296:1680_1920x0_80_0_0_09ac41427a2457b24fded6e15591a9e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, бондарев, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, украина, виктор бондарев, вооруженные силы украины, владимир зеленский, дмитрий песков
Россия, Бондарев, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Украина, Виктор Бондарев, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В Совфеде опровергли слухи о мобилизации в России

Первый зампред оборонного комитета Совфеда: в России не планируется мобилизация

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУчения инженерно-штурмового подразделения ЮВО в Ростовской области
Учения инженерно-штурмового подразделения ЮВО в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Учения инженерно-штурмового подразделения ЮВО в Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В России не планируется новая волна мобилизации, РФ справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно, заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Как ранее сообщили украинские СМИ, Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовится дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих к 1 июня.
Инструктора пункта отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В Кремле прокомментировали рост числа желающих служить по контракту
3 апреля, 12:07
"В России новая волна мобилизации не планируется. Это подтверждают и слова Дмитрия Пескова – пресс-секретаря президента России, и объективная ситуация на фронтах. Мы вполне справляемся имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. Наши ребята подготовлены хорошо, в отличие от украинских военных. Поэтому Победа будет за нами", - сказал Бондарев.
По его словам, заявление Зеленского о новой волне мобилизации в России – это "откровенные фейк и провокация". И перевод стрелок. Ведь именно для Украины актуальны всё новые и новые волны мобилизации. Уже и возраст призыва в ВСУ по мобилизации снижен с 27 лет до 25 лет. "Соответствующий закон позавчера подписал их верховный главнокомандующий Зеленский", - сказал сенатор.
Инструктора пункта отбора на военную службу - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Украинский нацизм должен быть уничтожен, заявил российский контрактник
3 апреля, 08:07
По словам Бондарева, раньше на Украине была планка с 27 лет, обусловленная важностью сохранения генофонда, ведь в стране мобилизация далеко не разовая и не частичная, как в России, а фактически тотальная, поэтому "незалежная" теперь рискует попасть в демографическую яму.
"Личный состав ВСУ ложится сотнями в боях ежедневно. С начала 2024 года украинская армия потеряла свыше 80 тысяч военнослужащих, а всего за время СВО – более 444 тысяч. Такие данные озвучил Министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу. И они достоверные", - отметил политик.
Военнослужащий 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами из гаубицы Д-30 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
"Самый страшный опыт". Как воюют добровольцы под Артемовском
12 сентября 2023, 08:00
 
РоссияБондаревСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьУкраинаВиктор БондаревВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала