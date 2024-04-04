https://ria.ru/20240404/mobilizatsiya-1937857082.html

В Совфеде опровергли слухи о мобилизации в России

В Совфеде опровергли слухи о мобилизации в России - РИА Новости, 04.04.2024

В Совфеде опровергли слухи о мобилизации в России

В России не планируется новая волна мобилизации, РФ справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:31

2024-04-04T16:31

2024-04-04T16:35

россия

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. В России не планируется новая волна мобилизации, РФ справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно, заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.Как ранее сообщили украинские СМИ, Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы готовится дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих к 1 июня."В России новая волна мобилизации не планируется. Это подтверждают и слова Дмитрия Пескова – пресс-секретаря президента России, и объективная ситуация на фронтах. Мы вполне справляемся имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. Наши ребята подготовлены хорошо, в отличие от украинских военных. Поэтому Победа будет за нами", - сказал Бондарев.По его словам, заявление Зеленского о новой волне мобилизации в России – это "откровенные фейк и провокация". И перевод стрелок. Ведь именно для Украины актуальны всё новые и новые волны мобилизации. Уже и возраст призыва в ВСУ по мобилизации снижен с 27 лет до 25 лет. "Соответствующий закон позавчера подписал их верховный главнокомандующий Зеленский", - сказал сенатор.По словам Бондарева, раньше на Украине была планка с 27 лет, обусловленная важностью сохранения генофонда, ведь в стране мобилизация далеко не разовая и не частичная, как в России, а фактически тотальная, поэтому "незалежная" теперь рискует попасть в демографическую яму."Личный состав ВСУ ложится сотнями в боях ежедневно. С начала 2024 года украинская армия потеряла свыше 80 тысяч военнослужащих, а всего за время СВО – более 444 тысяч. Такие данные озвучил Министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу. И они достоверные", - отметил политик.

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https://ria.ru/20240403/bezopasnost-1937484372.html

https://ria.ru/20230912/svo-1895547515.html

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