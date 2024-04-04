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Платежная система МirPay может появиться на айфонах, считает депутат - РИА Новости, 04.04.2024
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09:59 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/mirpay-1937757867.html
Платежная система МirPay может появиться на айфонах, считает депутат
Платежная система МirPay может появиться на айфонах, считает депутат - РИА Новости, 04.04.2024
Платежная система МirPay может появиться на айфонах, считает депутат
Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что мобильная платежная система Мir Pay может появиться на айфонах. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:59
2024-04-04T09:59
экономика
технологии
россия
антон горелкин
apple
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что мобильная платежная система Мir Pay может появиться на айфонах. Корпорации Apple необходимо представить свою позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в iOS, сообщила ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ведомство полагает, что действия Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Горелкин в своем Telegram-канале напомнил, что предыдущее разбирательство "привело к определенным послаблениям для российских разработчиков приложений". "Появление Мir Pay на айфонах вполне реально", - написал он.
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экономика, технологии, россия, антон горелкин, apple, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Технологии, Россия, Антон Горелкин, Apple, Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Платежная система МirPay может появиться на айфонах, считает депутат

Депутат Горелкин: платежная система МirPay может появиться на айфонах

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкMir Pay
Mir Pay - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Mir Pay. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что мобильная платежная система Мir Pay может появиться на айфонах.
Корпорации Apple необходимо представить свою позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в iOS, сообщила ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ведомство полагает, что действия Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Горелкин в своем Telegram-канале напомнил, что предыдущее разбирательство "привело к определенным послаблениям для российских разработчиков приложений". "Появление Мir Pay на айфонах вполне реально", - написал он.
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