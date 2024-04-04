https://ria.ru/20240404/mirpay-1937757867.html

Платежная система МirPay может появиться на айфонах, считает депутат

Платежная система МirPay может появиться на айфонах, считает депутат - РИА Новости, 04.04.2024

Платежная система МirPay может появиться на айфонах, считает депутат

Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что мобильная платежная система Мir Pay может появиться на айфонах. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:59

2024-04-04T09:59

2024-04-04T09:59

экономика

технологии

россия

антон горелкин

apple

госдума рф

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что мобильная платежная система Мir Pay может появиться на айфонах. Корпорации Apple необходимо представить свою позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в iOS, сообщила ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Ведомство полагает, что действия Apple содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Горелкин в своем Telegram-канале напомнил, что предыдущее разбирательство "привело к определенным послаблениям для российских разработчиков приложений". "Появление Мir Pay на айфонах вполне реально", - написал он.

https://ria.ru/20240320/smartfony-1934372419.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, технологии, россия, антон горелкин, apple, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии)