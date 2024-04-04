https://ria.ru/20240404/mir-1937792659.html

США давят на страны, чтобы те не принимали карты "Мир", заявили в Кремле

США давят на страны, чтобы те не принимали карты "Мир", заявили в Кремле - РИА Новости, 04.04.2024

США давят на страны, чтобы те не принимали карты "Мир", заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказы иностранных банков принимать российские карты "Мир" следствием неприкрытого давления и угроз со... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:27

2024-04-04T12:27

2024-04-04T12:27

россия

сша

дмитрий песков

экономика

технологии

платежная система "мир"

карта "мир"

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказы иностранных банков принимать российские карты "Мир" следствием неприкрытого давления и угроз со стороны США. "Действительно, это является следствием совершенно неприкрытого давления и угроз со стороны прежде всего Соединенных Штатов Америки, и, конечно, страны опасаются и первичных, и вторичных санкций в отношении своих финансовых структур", - сказал он журналистам. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Россия продолжает диалог с разными странами по использованию карт "Мир", чтобы выработать алгоритмы, позволяющие минимизировать риски санкций в отношении финансовых систем этих стран.С 30 марта 2024 года банки-участники платежной системы Армении ArCa прекратили обслуживание карт "Мир". Все банки Киргизии во избежание вторичных санкций прекратили обслуживание карт "Мир" с 3 апреля. При этом издание "Коммерсант" сообщило со ссылкой на источники, что банки Белоруссии и Таджикистана могут также прекратить работу с картами "Мир".

https://ria.ru/20240404/karta_mir-1937740570.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, дмитрий песков, экономика, технологии, платежная система "мир", карта "мир"