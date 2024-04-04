https://ria.ru/20240404/mir-1937792659.html
США давят на страны, чтобы те не принимали карты "Мир", заявили в Кремле
США давят на страны, чтобы те не принимали карты "Мир", заявили в Кремле - РИА Новости, 04.04.2024
США давят на страны, чтобы те не принимали карты "Мир", заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказы иностранных банков принимать российские карты "Мир" следствием неприкрытого давления и угроз со... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:27
2024-04-04T12:27
2024-04-04T12:27
россия
сша
дмитрий песков
экономика
технологии
платежная система "мир"
карта "мир"
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказы иностранных банков принимать российские карты "Мир" следствием неприкрытого давления и угроз со стороны США. "Действительно, это является следствием совершенно неприкрытого давления и угроз со стороны прежде всего Соединенных Штатов Америки, и, конечно, страны опасаются и первичных, и вторичных санкций в отношении своих финансовых структур", - сказал он журналистам. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Россия продолжает диалог с разными странами по использованию карт "Мир", чтобы выработать алгоритмы, позволяющие минимизировать риски санкций в отношении финансовых систем этих стран.С 30 марта 2024 года банки-участники платежной системы Армении ArCa прекратили обслуживание карт "Мир". Все банки Киргизии во избежание вторичных санкций прекратили обслуживание карт "Мир" с 3 апреля. При этом издание "Коммерсант" сообщило со ссылкой на источники, что банки Белоруссии и Таджикистана могут также прекратить работу с картами "Мир".
https://ria.ru/20240404/karta_mir-1937740570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, экономика, технологии, платежная система "мир", карта "мир"
Россия, США, Дмитрий Песков, Экономика, Технологии, Платежная система "Мир", Карта "Мир"
США давят на страны, чтобы те не принимали карты "Мир", заявили в Кремле
Песков назвал отказ стран принимать карты "Мир" следствием давления и угроз США
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказы иностранных банков принимать российские карты "Мир" следствием неприкрытого давления и угроз со стороны США.
"Действительно, это является следствием совершенно неприкрытого давления и угроз со стороны прежде всего Соединенных Штатов Америки, и, конечно, страны опасаются и первичных, и вторичных санкций в отношении своих финансовых структур", - сказал он журналистам.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Россия продолжает диалог с разными странами по использованию карт "Мир", чтобы выработать алгоритмы, позволяющие минимизировать риски санкций в отношении финансовых систем этих стран.
С 30 марта 2024 года банки-участники платежной системы Армении
ArCa прекратили обслуживание карт "Мир". Все банки Киргизии
во избежание вторичных санкций прекратили обслуживание карт "Мир" с 3 апреля. При этом издание "Коммерсант" сообщило со ссылкой на источники, что банки Белоруссии
и Таджикистана
могут также прекратить работу с картами "Мир".