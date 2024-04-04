https://ria.ru/20240404/mid-1937734624.html

В МИД назвали заявления Макрона об отправке войск на Украину недопустимыми

В МИД назвали заявления Макрона об отправке войск на Украину недопустимыми - РИА Новости, 04.04.2024

В МИД назвали заявления Макрона об отправке войск на Украину недопустимыми

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск на Украину недопустимы, особенно в условиях напряженной... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T03:53

2024-04-04T03:53

2024-04-04T03:53

украина

франция

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эммануэль макрон

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йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск на Украину недопустимы, особенно в условиях напряженной военно-политической обстановки в Европе, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Недавние высказывания французского президента о возможной отправке в зону боевых действий военнослужащих стран-членов альянса МИД России неоднократно комментировал. Повторюсь, что эти идеи были незамедлительно дезавуированы и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в большинстве других столиц государств блока. Тем не менее, эти высказывания свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение. Подобные "вбросы", какие бы внешне- или внутриполитические цели они ни преследовали, недопустимы для ответственных политиков, особенно в условиях и без того накаленной военно-политической обстановки в Европе", - сказал Грушко. Он отметил, что сам генсек НАТО Йенс Столтенберг "неоднократно заявлял, что альянс не воюет с Россией и не является стороной конфликта вокруг Украины". Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936806767.html

https://ria.ru/20240318/vybory-1934105646.html

https://ria.ru/20240330/ukraina-1936881473.html

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украина, франция, россия, эммануэль макрон, александр грушко, йенс столтенберг, нато, евросоюз, в мире