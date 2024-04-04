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Лавров прокомментировал обсуждения "формулы Зеленского" - РИА Новости, 04.04.2024
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11:59 04.04.2024 (обновлено: 12:21 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/lavrov-1937783334.html
Лавров прокомментировал обсуждения "формулы Зеленского"
Лавров прокомментировал обсуждения "формулы Зеленского" - РИА Новости, 04.04.2024
Лавров прокомментировал обсуждения "формулы Зеленского"
Западные страны не будут учитывать мнение стран глобального Юга во время обсуждений "формулы мира Зеленского", возможны лишь косметические изменения, но её... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:59
2024-04-04T12:21
сергей лавров
украина
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россия
китай
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Западные страны не будут учитывать мнение стран глобального Юга во время обсуждений "формулы мира Зеленского", возможны лишь косметические изменения, но её пересмотр - нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что в основе обсуждений мирного урегулирования, которые организовывает Запад, лежит исключительно ультимативная "формула Зеленского", игнорирующая альтернативные инициативные предложения от Китая, ЮАР, Бразилии, ЛАГ."Всё это выслушивается, но не ни коем образом не учитывается. И не будет учитываться. Какие-нибудь косметические уточнения возможны, но суть "формулы Зеленского" как ультиматума остается неизменной", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинской проблематике.Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
https://ria.ru/20240314/lavrov-1933061884.html
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936506099.html
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сергей лавров, украина, в мире, юг, россия, китай, лига арабских государств, андрей ермак, киев
Сергей Лавров, Украина, В мире, Юг, Россия, Китай, Лига арабских государств, Андрей Ермак, Киев
Лавров прокомментировал обсуждения "формулы Зеленского"

Лавров: Запад не учтет мнение стран юга при обсуждении "формулы Зеленского"

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Западные страны не будут учитывать мнение стран глобального Юга во время обсуждений "формулы мира Зеленского", возможны лишь косметические изменения, но её пересмотр - нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что в основе обсуждений мирного урегулирования, которые организовывает Запад, лежит исключительно ультимативная "формула Зеленского", игнорирующая альтернативные инициативные предложения от Китая, ЮАР, Бразилии, ЛАГ.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Запад хочет придать "формуле" Зеленского окончательный вид, заявил Лавров
14 марта, 21:11
"Всё это выслушивается, но не ни коем образом не учитывается. И не будет учитываться. Какие-нибудь косметические уточнения возможны, но суть "формулы Зеленского" как ультиматума остается неизменной", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинской проблематике.
Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Захарова в феврале заявляла, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Швейцария обеляет "формулу мира" Зеленского, заявил Лавров
29 марта, 00:47
 
Сергей ЛавровУкраинаВ миреЮгРоссияКитайЛига арабских государствАндрей ЕрмакКиев
 
 
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