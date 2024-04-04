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Адвокаты лавры попросили отвод судей по делу об аренде помещений монастыря - РИА Новости, 04.04.2024
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Религия
 
17:44 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/lavra-1937873302.html
Адвокаты лавры попросили отвод судей по делу об аренде помещений монастыря
Адвокаты лавры попросили отвод судей по делу об аренде помещений монастыря - РИА Новости, 04.04.2024
Адвокаты лавры попросили отвод судей по делу об аренде помещений монастыря
Адвокаты, представляющие интересы Киево-Печерской лавры, подали ходатайство об отводе судей по делу о незаконном расторжении со стороны минкультуры Украины... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:44
2024-04-04T17:44
религия
украина
киев
московский патриархат
украинская православная церковь
религия
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Адвокаты, представляющие интересы Киево-Печерской лавры, подали ходатайство об отводе судей по делу о незаконном расторжении со стороны минкультуры Украины договора аренды части монастыря – помещений Нижней лавры, следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами.В четверг в Северном апелляционном хозяйственном суде Киева проходит заседание по делу о расторжении договора пользования помещениями так называемой Нижней лавры.Из видео следует, что адвокаты лавры подали ходатайство об отводе судей, и судьи ушли в совещательную комнату."Стало известно, что два судьи из коллегии – прихожане ПЦУ (раскольнической Православной церкви Украины - ред.)... Этот ходатайство – для того, чтобы предоставили возможность составить заявление об отводе", – сказал в зале суда один из выступавших со стороны обители клириков канонической УПЦ.С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается, тем не менее Украинское государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию" мощей святых, которые веками находятся в лаврских пещерах.Нижняя лавра – та часть Киево-Печерской лавры, где расположены пещеры с мощами святых, братские корпуса монахов, гостиница для паломников, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы УПЦ и все оставшиеся в ведении УПЦ храмы лавры.
https://ria.ru/20240329/tserkov-1936661098.html
https://ria.ru/20240328/kiev-1936424750.html
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934519797.html
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украина, киев, московский патриархат, украинская православная церковь, религия
Религия, Украина, Киев, Московский Патриархат, Украинская православная церковь, Религия
Адвокаты лавры попросили отвод судей по делу об аренде помещений монастыря

Адвокаты попросили отвод судей по делу об аренде помещений Киевской лавры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Адвокаты, представляющие интересы Киево-Печерской лавры, подали ходатайство об отводе судей по делу о незаконном расторжении со стороны минкультуры Украины договора аренды части монастыря – помещений Нижней лавры, следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами.
В четверг в Северном апелляционном хозяйственном суде Киева проходит заседание по делу о расторжении договора пользования помещениями так называемой Нижней лавры.
Православный крест - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области
29 марта, 15:10
Из видео следует, что адвокаты лавры подали ходатайство об отводе судей, и судьи ушли в совещательную комнату.
"Стало известно, что два судьи из коллегии – прихожане ПЦУ (раскольнической Православной церкви Украины - ред.)... Этот ходатайство – для того, чтобы предоставили возможность составить заявление об отводе", – сказал в зале суда один из выступавших со стороны обители клириков канонической УПЦ.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В Киеве перенесли рассмотрение дела о выселении монахов УПЦ из лавры
28 марта, 16:31
С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
Митрополит Тульчинский Ионафан Елецких - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Преследуемый на Украине митрополит УПЦ перенес инсульт, сообщили в епархии
20 марта, 16:52
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается, тем не менее Украинское государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию" мощей святых, которые веками находятся в лаврских пещерах.
Нижняя лавра – та часть Киево-Печерской лавры, где расположены пещеры с мощами святых, братские корпуса монахов, гостиница для паломников, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы УПЦ и все оставшиеся в ведении УПЦ храмы лавры.
Сотрудники СБУ во время проверки на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Задержанный протоиерей УПЦ находится в изоляторе СБУ, сообщили адвокаты
15 марта, 18:16
 
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