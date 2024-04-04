https://ria.ru/20240404/lavra-1937873302.html

Адвокаты лавры попросили отвод судей по делу об аренде помещений монастыря

Адвокаты лавры попросили отвод судей по делу об аренде помещений монастыря - РИА Новости, 04.04.2024

Адвокаты лавры попросили отвод судей по делу об аренде помещений монастыря

Адвокаты, представляющие интересы Киево-Печерской лавры, подали ходатайство об отводе судей по делу о незаконном расторжении со стороны минкультуры Украины... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T17:44

2024-04-04T17:44

2024-04-04T17:44

религия

украина

киев

московский патриархат

украинская православная церковь

религия

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Адвокаты, представляющие интересы Киево-Печерской лавры, подали ходатайство об отводе судей по делу о незаконном расторжении со стороны минкультуры Украины договора аренды части монастыря – помещений Нижней лавры, следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами.В четверг в Северном апелляционном хозяйственном суде Киева проходит заседание по делу о расторжении договора пользования помещениями так называемой Нижней лавры.Из видео следует, что адвокаты лавры подали ходатайство об отводе судей, и судьи ушли в совещательную комнату."Стало известно, что два судьи из коллегии – прихожане ПЦУ (раскольнической Православной церкви Украины - ред.)... Этот ходатайство – для того, чтобы предоставили возможность составить заявление об отводе", – сказал в зале суда один из выступавших со стороны обители клириков канонической УПЦ.С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления Украинской православной церкви со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается, тем не менее Украинское государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, а также собирается "провести ревизию" мощей святых, которые веками находятся в лаврских пещерах.Нижняя лавра – та часть Киево-Печерской лавры, где расположены пещеры с мощами святых, братские корпуса монахов, гостиница для паломников, Киевская духовная академия и семинария, резиденция главы УПЦ и все оставшиеся в ведении УПЦ храмы лавры.

https://ria.ru/20240329/tserkov-1936661098.html

https://ria.ru/20240328/kiev-1936424750.html

https://ria.ru/20240320/ukraina-1934519797.html

https://ria.ru/20240315/zaderzhannyy-1933323208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, киев, московский патриархат, украинская православная церковь, религия