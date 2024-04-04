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Самарские таможенники не дали вывезти живого крокодила в Казахстан - РИА Новости, 04.04.2024
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14:24 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/krokodil-1937819479.html
Самарские таможенники не дали вывезти живого крокодила в Казахстан
Самарские таможенники не дали вывезти живого крокодила в Казахстан - РИА Новости, 04.04.2024
Самарские таможенники не дали вывезти живого крокодила в Казахстан
Самарские таможенники вместе с пограничниками предотвратили незаконный вывоз крокодила длиной 1,8 метра по кличке Бакс в Казахстан, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:24
2024-04-04T14:24
происшествия
казахстан
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
пограничное управление фсб рф
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САМАРА, 4 апр - РИА Новости. Самарские таможенники вместе с пограничниками предотвратили незаконный вывоз крокодила длиной 1,8 метра по кличке Бакс в Казахстан, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы. "Сотрудники мобильной группы Самарской таможни во взаимодействии с пограничниками предотвратили незаконный вывоз живого крокодила в Казахстан. В пункте пропуска "Орск" таможенники проверили малотоннажный грузовик. Среди прочих вещей в кузове инспекторы обнаружили деревянный ящик с живым крокодилом. Длина рептилии составляет 1,8 метра", - говорится в сообщении ФТС. За рулем грузовика был житель Ростовской области, у него отсутствовали разрешительные документы для вывоза животного за границу. При этом у него имелся заполненный с нарушениями ветеринарный паспорт, в котором указано, что крокодила зовут Бакс. Мужчина купил его в 2009 году. Проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела по признакам ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров). Крокодила передадут в специализированную организацию для дальнейшего определения его временного местонахождения, отметили в ФТС.
https://ria.ru/20231129/dvigateli-1912693873.html
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353
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Живой крокодил в грузовике на пункте пропуска Орск
Таможенники не дали незаконно вывезти в Казахстан живого крокодила по кличке Бакс. Хищника длиной 1,8 метра обнаружили в грузовике на пункте пропуска Орск. За границу Бакса вез житель Ростовской области, разрешения на вывоз у него не было.
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происшествия, казахстан, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), пограничное управление фсб рф
Происшествия, Казахстан, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Пограничное управление ФСБ РФ
Самарские таможенники не дали вывезти живого крокодила в Казахстан

Пограничники и таможенники предотвратили вывоз крокодила Бакса в Казахстан

Читать ria.ru в
САМАРА, 4 апр - РИА Новости. Самарские таможенники вместе с пограничниками предотвратили незаконный вывоз крокодила длиной 1,8 метра по кличке Бакс в Казахстан, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.
"Сотрудники мобильной группы Самарской таможни во взаимодействии с пограничниками предотвратили незаконный вывоз живого крокодила в Казахстан. В пункте пропуска "Орск" таможенники проверили малотоннажный грузовик. Среди прочих вещей в кузове инспекторы обнаружили деревянный ящик с живым крокодилом. Длина рептилии составляет 1,8 метра", - говорится в сообщении ФТС.
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За рулем грузовика был житель Ростовской области, у него отсутствовали разрешительные документы для вывоза животного за границу. При этом у него имелся заполненный с нарушениями ветеринарный паспорт, в котором указано, что крокодила зовут Бакс. Мужчина купил его в 2009 году.
Проводятся оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела по признакам ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров). Крокодила передадут в специализированную организацию для дальнейшего определения его временного местонахождения, отметили в ФТС.
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