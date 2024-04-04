https://ria.ru/20240404/konflikt-1937884493.html
Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине
Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине - РИА Новости, 04.04.2024
Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая негативный для Киева, призвал не допустить поражения Украины и... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:10
2024-04-04T18:10
2024-04-04T18:34
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая негативный для Киева, призвал не допустить поражения Украины и нарастить военные поставки."Ситуация на поле боя сложная, мы видим, как Россия наступает на линии соприкосновения… Это очень серьезно, и есть срочная потребность мобилизовать больше помощи Украине. Может быть два сценария: первый – НАТО сможет нарастить больше поддержки, и Украина возвращает больше территорий, и второй – мы не наращиваем поддержку, и тогда есть риск, что Россия возьмет еще больше территорий, и мы окажемся в еще более опасной позиции. Поэтому единственная возможность получить стабильный мир на Украине – иметь там сильные вооруженные силы и не дать им (России - ред.) победить", - сказал генсек и добавил, что "верит в то, что это возможно".
https://ria.ru/20240404/nato-1937872905.html
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В мире, Украина, НАТО, Киев, Специальная военная операция на Украине, Россия, Йенс Столтенберг
Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине
Столтенберг допустил 2 пути развития конфликта на Украине, включая поражение ВСУ