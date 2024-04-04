Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:10 04.04.2024 (обновлено: 18:34 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/konflikt-1937884493.html
Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине
Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине - РИА Новости, 04.04.2024
Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая негативный для Киева, призвал не допустить поражения Украины и... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:10
2024-04-04T18:34
в мире
украина
нато
киев
специальная военная операция на украине
россия
йенс столтенберг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883446814_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_67d48848aa06d34716495b48c3838cbc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая негативный для Киева, призвал не допустить поражения Украины и нарастить военные поставки."Ситуация на поле боя сложная, мы видим, как Россия наступает на линии соприкосновения… Это очень серьезно, и есть срочная потребность мобилизовать больше помощи Украине. Может быть два сценария: первый – НАТО сможет нарастить больше поддержки, и Украина возвращает больше территорий, и второй – мы не наращиваем поддержку, и тогда есть риск, что Россия возьмет еще больше территорий, и мы окажемся в еще более опасной позиции. Поэтому единственная возможность получить стабильный мир на Украине – иметь там сильные вооруженные силы и не дать им (России - ред.) победить", - сказал генсек и добавил, что "верит в то, что это возможно".
https://ria.ru/20240404/nato-1937872905.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883446814_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_854da7465d300f267fd16f4adf2498cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, киев, россия, йенс столтенберг
В мире, Украина, НАТО, Киев, Специальная военная операция на Украине, Россия, Йенс Столтенберг
Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине

Столтенберг допустил 2 пути развития конфликта на Украине, включая поражение ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая негативный для Киева, призвал не допустить поражения Украины и нарастить военные поставки.
«
"Ситуация на поле боя сложная, мы видим, как Россия наступает на линии соприкосновения… Это очень серьезно, и есть срочная потребность мобилизовать больше помощи Украине. Может быть два сценария: первый – НАТО сможет нарастить больше поддержки, и Украина возвращает больше территорий, и второй – мы не наращиваем поддержку, и тогда есть риск, что Россия возьмет еще больше территорий, и мы окажемся в еще более опасной позиции. Поэтому единственная возможность получить стабильный мир на Украине – иметь там сильные вооруженные силы и не дать им (России - ред.) победить", - сказал генсек и добавил, что "верит в то, что это возможно".
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Польша заявила о создании совместной миссии НАТО на Украине
Вчера, 17:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОКиевРоссияЙенс Столтенберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала