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Макрон посчитал комментарии Шойгу в разговоре министров обороны угрозой - РИА Новости, 04.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:28 04.04.2024 (обновлено: 18:06 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/kommentarii-1937856183.html
Макрон посчитал комментарии Шойгу в разговоре министров обороны угрозой
Макрон посчитал комментарии Шойгу в разговоре министров обороны угрозой - РИА Новости, 04.04.2024
Макрон посчитал комментарии Шойгу в разговоре министров обороны угрозой
Президент Франции Эммануэль Макрон посчитал угрозой комментарии с российской стороны, сделанные по итогам телефонного разговора между министром обороны России... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:28
2024-04-04T18:06
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
украина
брянская область
эммануэль макрон
сергей шойгу
владимир путин
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ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон посчитал угрозой комментарии с российской стороны, сделанные по итогам телефонного разговора между министром обороны России Сергеем Шойгу и его французским коллегой Себастьяном Лекорню. &quot;Министр обороны (Франции. — Прим. ред.) сделал основанный на фактах отчет (по итогам переговоров. — Прим. ред.), как обычно делают министры после переговоров со своими коллегами. Некоторые из комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими&quot;, — сказал Макрон на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X.В рамках переговоров Шойгу заявил, что Москва рассчитывает на то, что за терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле" не стоят французские спецслужбы, сообщало Минобороны России. Он также отрицает причастность Франции или Украины к теракту в "Крокусе" в Подмосковье. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы. Московский суд арестовал их — это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК России). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников указал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он подчеркнул, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/krokus-1935671543.html
https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937758540.html
https://ria.ru/20240324/zasedanie-1935537751.html
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в мире, россия, украина, брянская область, эммануэль макрон, сергей шойгу, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Украина, Брянская область, Эммануэль Макрон, Сергей Шойгу, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Макрон посчитал комментарии Шойгу в разговоре министров обороны угрозой

Макрон назвал комментарии Шойгу в разговоре министров обороны угрожающими

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон посчитал угрозой комментарии с российской стороны, сделанные по итогам телефонного разговора между министром обороны России Сергеем Шойгу и его французским коллегой Себастьяном Лекорню.
«

"Министр обороны (Франции. — Прим. ред.) сделал основанный на фактах отчет (по итогам переговоров. — Прим. ред.), как обычно делают министры после переговоров со своими коллегами. Некоторые из комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими", — сказал Макрон на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем. Трансляция велась на официальной странице Елисейского дворца в соцсети X.

Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Макрон не хочет, чтобы теракт в "Крокусе" обернулся против Украины
25 марта, 15:12
В рамках переговоров Шойгу заявил, что Москва рассчитывает на то, что за терактом в подмосковном "Крокус Сити Холле" не стоят французские спецслужбы, сообщало Минобороны России.
Он также отрицает причастность Франции или Украины к теракту в "Крокусе" в Подмосковье.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
"До последнего украинца". Во Франции резко высказались о Зеленском
Вчера, 10:04
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы. Московский суд арестовал их — это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК России).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников указал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он подчеркнул, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Макрон созвал заседание совета по обороне, посвященное теракту в "Крокусе"
24 марта, 22:17
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияУкраинаБрянская областьЭммануэль МакронСергей ШойгуВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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