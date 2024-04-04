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Путин надеется побывать в Херсонесе - РИА Новости, 04.04.2024
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Религия
 
17:40 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/khersones-1937872499.html
Путин надеется побывать в Херсонесе
Путин надеется побывать в Херсонесе - РИА Новости, 04.04.2024
Путин надеется побывать в Херсонесе
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется побывать в Херсонесе - на сакральной для славянского народа территории. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:40
2024-04-04T17:40
религия
херсонес
владимир путин
россия
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
исток
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется побывать в Херсонесе - на сакральной для славянского народа территории. Студент Таврической духовной семинарии из Херсонеса Денис Голубцов, который станет наставником центра "Истоки" в Крыму, пригласил президента России посетить Херсонес на открытии комплекса. "Говорить о важности вашей работы, о важности этого места не приходится. Это один из важнейших истоков нашей духовности... Надеюсь побывать там еще не один раз и посмотреть это все в натуре", - сказал президент. Также Путин рассказал, что князь Руси Владимир не только сам крестился в Херсонесе, но позднее и духовно объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории. По словам президента, это легло в основу строительства единого централизованного российского государства. "В этом смысле это место для российского государства является сакральным. Здесь переплетается все: и духовные, и государственные начала, и исторические, и культурные начала", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230319/khersones-1858924978.html
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херсонес, владимир путин, россия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), исток
Религия, Херсонес, Владимир Путин, Россия, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Исток
Путин надеется побывать в Херсонесе

Путин назвал Херсонес сакральной для славянского народа территорией

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе
Вид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Вид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется побывать в Херсонесе - на сакральной для славянского народа территории.
Студент Таврической духовной семинарии из Херсонеса Денис Голубцов, который станет наставником центра "Истоки" в Крыму, пригласил президента России посетить Херсонес на открытии комплекса.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения историко-археологического парка Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
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"Говорить о важности вашей работы, о важности этого места не приходится. Это один из важнейших истоков нашей духовности... Надеюсь побывать там еще не один раз и посмотреть это все в натуре", - сказал президент.
Также Путин рассказал, что князь Руси Владимир не только сам крестился в Херсонесе, но позднее и духовно объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории. По словам президента, это легло в основу строительства единого централизованного российского государства.
"В этом смысле это место для российского государства является сакральным. Здесь переплетается все: и духовные, и государственные начала, и исторические, и культурные начала", - добавил Путин.
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РелигияХерсонесВладимир ПутинРоссияВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Исток
 
 
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