https://ria.ru/20240404/khersones-1937872499.html

Путин надеется побывать в Херсонесе

Путин надеется побывать в Херсонесе - РИА Новости, 04.04.2024

Путин надеется побывать в Херсонесе

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется побывать в Херсонесе - на сакральной для славянского народа территории. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T17:40

2024-04-04T17:40

2024-04-04T17:40

религия

херсонес

владимир путин

россия

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

исток

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется побывать в Херсонесе - на сакральной для славянского народа территории. Студент Таврической духовной семинарии из Херсонеса Денис Голубцов, который станет наставником центра "Истоки" в Крыму, пригласил президента России посетить Херсонес на открытии комплекса. "Говорить о важности вашей работы, о важности этого места не приходится. Это один из важнейших истоков нашей духовности... Надеюсь побывать там еще не один раз и посмотреть это все в натуре", - сказал президент. Также Путин рассказал, что князь Руси Владимир не только сам крестился в Херсонесе, но позднее и духовно объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории. По словам президента, это легло в основу строительства единого централизованного российского государства. "В этом смысле это место для российского государства является сакральным. Здесь переплетается все: и духовные, и государственные начала, и исторические, и культурные начала", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230319/khersones-1858924978.html

https://ria.ru/20231128/religiya-1912425820.html

херсонес

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Варвара Скокшина

херсонес, владимир путин, россия, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), исток