Путин надеется побывать в Херсонесе
Путин назвал Херсонес сакральной для славянского народа территорией
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе
Вид на Собор Святого Владимира на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что надеется побывать в Херсонесе - на сакральной для славянского народа территории.
Студент Таврической духовной семинарии из Херсонеса Денис Голубцов, который станет наставником центра "Истоки" в Крыму, пригласил президента России посетить Херсонес на открытии комплекса.
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"Говорить о важности вашей работы, о важности этого места не приходится. Это один из важнейших истоков нашей духовности... Надеюсь побывать там еще не один раз и посмотреть это все в натуре", - сказал президент.
Также Путин рассказал, что князь Руси Владимир не только сам крестился в Херсонесе, но позднее и духовно объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории. По словам президента, это легло в основу строительства единого централизованного российского государства.
"В этом смысле это место для российского государства является сакральным. Здесь переплетается все: и духовные, и государственные начала, и исторические, и культурные начала", - добавил Путин.
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