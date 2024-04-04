https://ria.ru/20240404/kharkov-1937731486.html
СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 04.04.2024
СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
Повторные взрывы прогремели в Харькове, в регионе продолжает звучать воздушная тревога, информирует украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T02:18
2024-04-04T02:18
2024-04-04T02:39
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Харькове, в регионе продолжает звучать воздушная тревога, информирует украинский телеканал ТСН.Ранее в ночь на четверг украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в городе на фоне воздушной тревоги."Харьков — снова взрывы", — говорится в сообщении ТСН, опубликованном в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html
https://ria.ru/20240210/pozhary-1926551045.html
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в мире, харьков, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
ТСН: в Харькове на фоне тревоги прогремели повторные взрывы