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СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 04.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:18 04.04.2024 (обновлено: 02:39 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/kharkov-1937731486.html
СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 04.04.2024
СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
Повторные взрывы прогремели в Харькове, в регионе продолжает звучать воздушная тревога, информирует украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T02:18
2024-04-04T02:39
в мире
харьков
россия
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Харькове, в регионе продолжает звучать воздушная тревога, информирует украинский телеканал ТСН.Ранее в ночь на четверг украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в городе на фоне воздушной тревоги.&quot;Харьков — снова взрывы&quot;, — говорится в сообщении ТСН, опубликованном в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html
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в мире, харьков, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

ТСН: в Харькове на фоне тревоги прогремели повторные взрывы

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Харькове, в регионе продолжает звучать воздушная тревога, информирует украинский телеканал ТСН.
Ранее в ночь на четверг украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в городе на фоне воздушной тревоги.
«

"Харьков — снова взрывы", — говорится в сообщении ТСН, опубликованном в Telegram-канале.

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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияДнепропетровская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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