https://ria.ru/20240404/kharkov-1937731486.html

СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 04.04.2024

СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

Повторные взрывы прогремели в Харькове, в регионе продолжает звучать воздушная тревога, информирует украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T02:18

2024-04-04T02:18

2024-04-04T02:39

в мире

харьков

россия

днепропетровская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Харькове, в регионе продолжает звучать воздушная тревога, информирует украинский телеканал ТСН.Ранее в ночь на четверг украинский телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в городе на фоне воздушной тревоги."Харьков — снова взрывы", — говорится в сообщении ТСН, опубликованном в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html

https://ria.ru/20240210/pozhary-1926551045.html

харьков

россия

днепропетровская область

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в мире, харьков, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины