https://ria.ru/20240404/internet-1937675471.html
Иеромонах рассказал, появится ли в православии святой покровитель интернета
Иеромонах рассказал, появится ли в православии святой покровитель интернета - РИА Новости, 04.04.2024
Иеромонах рассказал, появится ли в православии святой покровитель интернета
Мнение о каком-либо святом как о покровителе интернета может закрепиться в православии, если интернет будет стабильным явлением человеческой истории, который... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T07:00
2024-04-04T07:00
2024-04-04T12:27
религия
севилья
николай чудотворец
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мнение о каком-либо святом как о покровителе интернета может закрепиться в православии, если интернет будет стабильным явлением человеческой истории, который просуществует тысячелетиями, считает председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).День преставления святого Исидора, архиепископа Севильи, в католицизме отмечается 4 апреля. Этот святой считается покровителем интернета и компьютеров. Он создал один из прообразов современного интернета – энциклопедию человеческих знаний, которая использовалась в течение следующих девяти веков в качестве учебного пособия. В этот день в некоторых странах отмечают Международный день интернета.“Прошло больше полутора тысяч лет – и до сих пор вспоминают Николая Чудотворца как покровителя путешественников, это уже более или менее вошло в норму. 1500 лет за нами опыта – но у интернета еще нет такой стабильности. Если мы протянем еще 1500 лет – глядишь, может, кто-нибудь появится и уже установится”, – сказал РИА Новости Маркиш.Он отметил, что на примере института постоянных покровителей покровителей хорошо видна разница между католическим и православным подходом к почитанию святых.“В православной жизни не так. Сейчас вот передо мной – фотография святителя Иоанна Шанхайского, которого я не знал, но мой священник, который меня крестил в свое время, очень хорошо знал. И под ним подпись: “надо, чтобы святые были нашими великими руководителями, чтобы мы всегда имели их перед своими глазами”. Это межличностные отношения верующего человека и других верующих, в том числе – отошедших в мир иной. И особенно – тех, кто причислен к лику святых. Каждый верующий человек находит свои межличностные контакты с теми или иными святыми, которых, естественно, в Церкви очень много”, – заключил он.
https://ria.ru/20240322/svyaschennik-1934776623.html
https://ria.ru/20240403/post-1774415801.html
https://ria.ru/20240402/patriarkh-1937384120.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севилья, николай чудотворец, русская православная церковь, религия
Религия, Севилья, Николай Чудотворец, Русская православная церковь, Религия
Иеромонах рассказал, появится ли в православии святой покровитель интернета
Иеромонах Макарий (Маркиш): о святом покровителе интернета говорить пока рано
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мнение о каком-либо святом как о покровителе интернета может закрепиться в православии, если интернет будет стабильным явлением человеческой истории, который просуществует тысячелетиями, считает председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).
День преставления святого Исидора, архиепископа Севильи
, в католицизме отмечается 4 апреля. Этот святой считается покровителем интернета и компьютеров. Он создал один из прообразов современного интернета – энциклопедию человеческих знаний, которая использовалась в течение следующих девяти веков в качестве учебного пособия. В этот день в некоторых странах отмечают Международный день интернета.
“Прошло больше полутора тысяч лет – и до сих пор вспоминают Николая Чудотворца
как покровителя путешественников, это уже более или менее вошло в норму. 1500 лет за нами опыта – но у интернета еще нет такой стабильности. Если мы протянем еще 1500 лет – глядишь, может, кто-нибудь появится и уже установится”, – сказал РИА Новости Маркиш.
Он отметил, что на примере института постоянных покровителей покровителей хорошо видна разница между католическим и православным подходом к почитанию святых.
“В православной жизни не так. Сейчас вот передо мной – фотография святителя Иоанна Шанхайского, которого я не знал, но мой священник, который меня крестил в свое время, очень хорошо знал. И под ним подпись: “надо, чтобы святые были нашими великими руководителями, чтобы мы всегда имели их перед своими глазами”. Это межличностные отношения верующего человека и других верующих, в том числе – отошедших в мир иной. И особенно – тех, кто причислен к лику святых. Каждый верующий человек находит свои межличностные контакты с теми или иными святыми, которых, естественно, в Церкви очень много”, – заключил он.