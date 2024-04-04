https://ria.ru/20240404/internet-1937675471.html

Иеромонах рассказал, появится ли в православии святой покровитель интернета

Иеромонах рассказал, появится ли в православии святой покровитель интернета - РИА Новости, 04.04.2024

Иеромонах рассказал, появится ли в православии святой покровитель интернета

Мнение о каком-либо святом как о покровителе интернета может закрепиться в православии, если интернет будет стабильным явлением человеческой истории, который... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T07:00

2024-04-04T07:00

2024-04-04T12:27

религия

севилья

николай чудотворец

русская православная церковь

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930001702_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_8ef0c6b8ec86491547ad561ba1c83502.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мнение о каком-либо святом как о покровителе интернета может закрепиться в православии, если интернет будет стабильным явлением человеческой истории, который просуществует тысячелетиями, считает председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш).День преставления святого Исидора, архиепископа Севильи, в католицизме отмечается 4 апреля. Этот святой считается покровителем интернета и компьютеров. Он создал один из прообразов современного интернета – энциклопедию человеческих знаний, которая использовалась в течение следующих девяти веков в качестве учебного пособия. В этот день в некоторых странах отмечают Международный день интернета.“Прошло больше полутора тысяч лет – и до сих пор вспоминают Николая Чудотворца как покровителя путешественников, это уже более или менее вошло в норму. 1500 лет за нами опыта – но у интернета еще нет такой стабильности. Если мы протянем еще 1500 лет – глядишь, может, кто-нибудь появится и уже установится”, – сказал РИА Новости Маркиш.Он отметил, что на примере института постоянных покровителей покровителей хорошо видна разница между католическим и православным подходом к почитанию святых.“В православной жизни не так. Сейчас вот передо мной – фотография святителя Иоанна Шанхайского, которого я не знал, но мой священник, который меня крестил в свое время, очень хорошо знал. И под ним подпись: “надо, чтобы святые были нашими великими руководителями, чтобы мы всегда имели их перед своими глазами”. Это межличностные отношения верующего человека и других верующих, в том числе – отошедших в мир иной. И особенно – тех, кто причислен к лику святых. Каждый верующий человек находит свои межличностные контакты с теми или иными святыми, которых, естественно, в Церкви очень много”, – заключил он.

https://ria.ru/20240322/svyaschennik-1934776623.html

https://ria.ru/20240403/post-1774415801.html

https://ria.ru/20240402/patriarkh-1937384120.html

севилья

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

севилья, николай чудотворец, русская православная церковь, религия