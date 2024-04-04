https://ria.ru/20240404/igra-1937836727.html

Российская историческая видеоигра "Смута" вышла на VK Play

Российская историческая видеоигра "Смута" вышла на VK Play - РИА Новости, 04.04.2024

Российская историческая видеоигра "Смута" вышла на VK Play

Историческая приключенческая видеоигра "Смута" стала доступна пользователям VK Play, сообщила пресс-служба Института развития интернета (ИРИ). РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:25

2024-04-04T15:25

2024-04-04T18:07

институт развития интернета

михаил загоскин

юрий милославский

александр михеев

москва

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр — РИА Новости. Историческая приключенческая видеоигра "Смута" стала доступна пользователям VK Play, сообщила пресс-служба Института развития интернета (ИРИ). "Смута", созданная на основе легендарного романа Михаила Загоскина, погрузит игроков в одну из самых интересных и сложных эпох в истории России", — заявил гендиректор организации Алексей Гореславский.Проект разрабатывала с 2022 года компания "Сайберия Нова" при поддержке ИРИ.Закрытая презентация игры прошла в Нижегородском кремле. Гостям показали ролик "Смуты", в котором впервые прозвучала симфоническая версия одноименного трека группы Radio Tapok, а также 15-минутный фильм о проекте и его литературной основе — романе "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Кроме того, реконструкторы показали момент собрания народного ополчения Кузьмой Мининым. Ранее, 30 марта, вышла бесплатная обучающая версия проекта "Смутное время" с виртуальной экскурсией по Москве начала XVII века в компании с историком и реконструктором Климом Жуковым.

https://ria.ru/20240110/igra-1920608636.html

москва

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Презентация исторической приключенческой игры "Смута" в нижегородском Кремле Историческая приключенческая игра "Смута" российских разработчиков вышла в продажу на VK Play, презентация прошла в четверг в нижегородском Кремле. Перед презентацией разработчики и представители властей возложили цветы к могиле Кузьме Минина. Основой для сюжета игры стал роман Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". 2024-04-04T15:25 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

институт развития интернета, михаил загоскин, юрий милославский, александр михеев, москва, технологии