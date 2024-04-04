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Российская историческая видеоигра "Смута" вышла на VK Play - РИА Новости, 04.04.2024
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15:25 04.04.2024 (обновлено: 18:07 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/igra-1937836727.html
Российская историческая видеоигра "Смута" вышла на VK Play
Российская историческая видеоигра "Смута" вышла на VK Play - РИА Новости, 04.04.2024
Российская историческая видеоигра "Смута" вышла на VK Play
Историческая приключенческая видеоигра "Смута" стала доступна пользователям VK Play, сообщила пресс-служба Института развития интернета (ИРИ). РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:25
2024-04-04T18:07
институт развития интернета
михаил загоскин
юрий милославский
александр михеев
москва
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр — РИА Новости. Историческая приключенческая видеоигра "Смута" стала доступна пользователям VK Play, сообщила пресс-служба Института развития интернета (ИРИ). &quot;Смута&quot;, созданная на основе легендарного романа Михаила Загоскина, погрузит игроков в одну из самых интересных и сложных эпох в истории России&quot;, — заявил гендиректор организации Алексей Гореславский.Проект разрабатывала с 2022 года компания "Сайберия Нова" при поддержке ИРИ.Закрытая презентация игры прошла в Нижегородском кремле. Гостям показали ролик "Смуты", в котором впервые прозвучала симфоническая версия одноименного трека группы Radio Tapok, а также 15-минутный фильм о проекте и его литературной основе — романе "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Кроме того, реконструкторы показали момент собрания народного ополчения Кузьмой Мининым. Ранее, 30 марта, вышла бесплатная обучающая версия проекта "Смутное время" с виртуальной экскурсией по Москве начала XVII века в компании с историком и реконструктором Климом Жуковым.
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353
60
353
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Презентация исторической приключенческой игры "Смута" в нижегородском Кремле
Историческая приключенческая игра "Смута" российских разработчиков вышла в продажу на VK Play, презентация прошла в четверг в нижегородском Кремле. Перед презентацией разработчики и представители властей возложили цветы к могиле Кузьме Минина. Основой для сюжета игры стал роман Михаила Загоскина "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году".
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институт развития интернета, михаил загоскин, юрий милославский, александр михеев, москва, технологии
Институт развития интернета, Михаил Загоскин, Юрий Милославский, Александр Михеев, Москва, Технологии
Российская историческая видеоигра "Смута" вышла на VK Play

Историческая видеоигра "Смута" стала доступна пользователям VK Play

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр — РИА Новости. Историческая приключенческая видеоигра "Смута" стала доступна пользователям VK Play, сообщила пресс-служба Института развития интернета (ИРИ).
«

"Смута", созданная на основе легендарного романа Михаила Загоскина, погрузит игроков в одну из самых интересных и сложных эпох в истории России", — заявил гендиректор организации Алексей Гореславский.

© РИА НовостиПрезентация исторической приключенческой игры "Смута" в нижегородском Кремле
Презентация исторической приключенческой игры Смута в нижегородском Кремле
© РИА Новости
Презентация исторической приключенческой игры "Смута" в нижегородском Кремле
Проект разрабатывала с 2022 года компания "Сайберия Нова" при поддержке ИРИ.
Закрытая презентация игры прошла в Нижегородском кремле. Гостям показали ролик "Смуты", в котором впервые прозвучала симфоническая версия одноименного трека группы Radio Tapok, а также 15-минутный фильм о проекте и его литературной основе — романе "Юрий Милославский, или Русские в 1612 году". Кроме того, реконструкторы показали момент собрания народного ополчения Кузьмой Мининым.
Ранее, 30 марта, вышла бесплатная обучающая версия проекта "Смутное время" с виртуальной экскурсией по Москве начала XVII века в компании с историком и реконструктором Климом Жуковым.
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Институт развития интернетаМихаил ЗагоскинЮрий МилославскийАлександр МихеевМоскваТехнологии
 
 
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