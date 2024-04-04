https://ria.ru/20240404/grushko-1937744039.html
Александр Грушко: у России нет никаких агрессивных планов в отношении НАТО
Александр Грушко: у России нет никаких агрессивных планов в отношении НАТО - РИА Новости, 04.04.2024
Александр Грушко: у России нет никаких агрессивных планов в отношении НАТО
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал в интервью агентству РИА Новости о том, насколько предсказуемой сегодня является ситуация в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:00
2024-04-04T09:00
2024-04-04T09:05
интервью
россия
сша
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
йенс столтенберг
владимир путин
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал в интервью агентству РИА Новости о том, насколько предсказуемой сегодня является ситуация в отношениях России и НАТО, которая 4 апреля празднует 75-летний юбилей, оценил вероятность прямого военного столкновения Москвы с Североатлантическим альянсом и пояснил, остаются ли по-прежнему в силе российские предложения о соглашении о гарантиях безопасности, которое Москва предлагала заключить НАТО за несколько месяцев до начала военной операции на Украине.– В этом году США примут юбилейный саммит НАТО. Чего от него ждут в Москве?– Во-первых, по счету саммит не будет юбилейным. Всего их было около 40. Событие, о котором вы говорите, состоится 9-11 июля в Вашингтоне. Учреждение же НАТО состоялось 4 апреля 1949 года. Именно в этот день 75 лет назад 12 государств во главе с США подписали Североатлантический договор, заложив основу самого агрессивного военного союза со времен Второй мировой войны.Проходящее же в эти дни (3-4 апреля) заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел стран-членов альянса и предстоящая июльская встреча "в верхах" вряд ли будут отличаться от предыдущих. К повестке дня, не меняющейся уже многие годы, лишь добавится юбилейный пафос. Как и прежде будут обсуждаться меры по удержанию глобального доминирования коллективного Запада, сдерживание геополитических соперников. Анонсировано, что речь опять пойдет о дальнейшем наращивании военных расходов, увеличении объемов помощи неонацистскому режиму в Киеве с целью нанести России так желаемое Вашингтоном и его союзниками "стратегическое поражение".По сути своего предназначения Североатлантический блок был и остается инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда". Добивается этого попытками достижения военного превосходства, глобализации "сферы ответственности", прибегает к военным интервенциям в нарушение международного права. Катастрофические последствия геополитической инженерии альянса хорошо известны.– Остаются ли в силе сделанные ранее предложения России по гарантиям безопасности НАТО, или с учетом изменений "на земле" они тоже поменялись? Какие требования выдвигает Россия к НАТО для того, чтобы урегулировать существующие вопросы безопасности?– Отметим, что Россия неоднократно ставила перед Североатлантическим альянсом и его странами-членами вопрос о создании прочного фундамента отношений на основе принципа неделимости безопасности. Последняя попытка была предпринята нами в декабре 2021 года. Напомню, тогда мы передали США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности России. Они были отвергнуты. И политически, и в сфере военного строительства деятельность альянса нацелена на противостояние с нашей страной.Когда в доктринальных документах НАТО Россия квалифицируется как "наиболее значительная и прямая угроза", бессмысленно говорить о каких-либо конкретных модальностях гипотетических договоренностей с Западом. Но если и когда в западных столицах осознают, что диктовать нашей стране свою волю у них не получится, как и не получится выстроить безопасность без России, а тем более против нее, вот тогда, может быть, откроется возможность для разговора о новой архитектуре. Принципиальный момент для нас: архитектура должна отвечать интересам безопасности Российской Федерации.– Насколько предсказуемой является ситуация в отношениях России и НАТО на данный момент? Если продолжает действовать "горячая линия" между сторонами, как часто она используется?– Ситуация предсказуемо и преднамеренно ухудшается. НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня. В апреле 2014 года страны-члены решили прекратить все практическое сотрудничество между НАТО и Россией по гражданской и военной линиям. После этого трижды под надуманными предлогами высылали российских дипломатов из постпредства при альянсе. В ответ на недружественные действия 18 октября 2021 года российская сторона была вынуждена приостановить работу постпредства при НАТО. Одновременно была отозвана аккредитация сотрудников военной миссии связи НАТО в Москве и прекращена деятельность информационного бюро НАТО в российской столице.Что касается "горячей линии", то в XXI веке имеются все необходимые условия для оперативного установления связи. Но о чем с Брюсселем говорить?– Как вы считаете, готова ли НАТО к открытому военному конфликту с Россией? Рассматривает ли Москва вариант, при котором, в случае отправки французских военных на Украину, альянс решит задействовать статьи 5 и 6 Североатлантического договора?– Готов ли военный блок к открытому конфликту с Россией, надо спросить у самих натовцев. У нас, во всяком случае, таких намерений в отношении стран-членов альянса нет.Отмечу, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что альянс не воюет с Россией и не является стороной конфликта вокруг Украины. Недавние высказывания французского президента о возможной отправке в зону боевых действий военнослужащих стран-членов альянса МИД России неоднократно комментировал. Повторюсь, что эти идеи были незамедлительно дезавуированы и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в большинстве других столиц государств блока. Тем не менее, эти высказывания свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение. Подобные вбросы, какие бы внешне- или внутриполитические цели они ни преследовали, недопустимы для ответственных политиков, особенно в условиях и без того накаленной военно-политической обстановки в Европе. В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб. В свою очередь еще раз подчеркну, что любая угроза безопасности нашей страны не останется без ответа. Как сказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию Российской Федерации: "Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными".
https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html
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интервью, россия, сша, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, йенс столтенберг, владимир путин
Интервью, Россия, США, Александр Грушко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Путин
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал в интервью агентству РИА Новости о том, насколько предсказуемой сегодня является ситуация в отношениях России и НАТО, которая 4 апреля празднует 75-летний юбилей, оценил вероятность прямого военного столкновения Москвы с Североатлантическим альянсом и пояснил, остаются ли по-прежнему в силе российские предложения о соглашении о гарантиях безопасности, которое Москва предлагала заключить НАТО за несколько месяцев до начала военной операции на Украине.
– В этом году США примут юбилейный саммит НАТО. Чего от него ждут в Москве?
– Во-первых, по счету саммит не будет юбилейным. Всего их было около 40. Событие, о котором вы говорите, состоится 9-11 июля в Вашингтоне. Учреждение же НАТО состоялось 4 апреля 1949 года. Именно в этот день 75 лет назад 12 государств во главе с США подписали Североатлантический договор, заложив основу самого агрессивного военного союза со времен Второй мировой войны.
Проходящее же в эти дни (3-4 апреля) заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел стран-членов альянса и предстоящая июльская встреча "в верхах" вряд ли будут отличаться от предыдущих. К повестке дня, не меняющейся уже многие годы, лишь добавится юбилейный пафос. Как и прежде будут обсуждаться меры по удержанию глобального доминирования коллективного Запада, сдерживание геополитических соперников. Анонсировано, что речь опять пойдет о дальнейшем наращивании военных расходов, увеличении объемов помощи неонацистскому режиму в Киеве с целью нанести России так желаемое Вашингтоном и его союзниками "стратегическое поражение".
По сути своего предназначения Североатлантический блок был и остается инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда". Добивается этого попытками достижения военного превосходства, глобализации "сферы ответственности", прибегает к военным интервенциям в нарушение международного права. Катастрофические последствия геополитической инженерии альянса хорошо известны.
– Остаются ли в силе сделанные ранее предложения России по гарантиям безопасности НАТО, или с учетом изменений "на земле" они тоже поменялись? Какие требования выдвигает Россия к НАТО для того, чтобы урегулировать существующие вопросы безопасности?
– Отметим, что Россия неоднократно ставила перед Североатлантическим альянсом и его странами-членами вопрос о создании прочного фундамента отношений на основе принципа неделимости безопасности. Последняя попытка была предпринята нами в декабре 2021 года. Напомню, тогда мы передали США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности России. Они были отвергнуты. И политически, и в сфере военного строительства деятельность альянса нацелена на противостояние с нашей страной.
Когда в доктринальных документах НАТО Россия квалифицируется как "наиболее значительная и прямая угроза", бессмысленно говорить о каких-либо конкретных модальностях гипотетических договоренностей с Западом. Но если и когда в западных столицах осознают, что диктовать нашей стране свою волю у них не получится, как и не получится выстроить безопасность без России, а тем более против нее, вот тогда, может быть, откроется возможность для разговора о новой архитектуре. Принципиальный момент для нас: архитектура должна отвечать интересам безопасности Российской Федерации.
– Насколько предсказуемой является ситуация в отношениях России и НАТО на данный момент? Если продолжает действовать "горячая линия" между сторонами, как часто она используется?
– Ситуация предсказуемо и преднамеренно ухудшается. НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня. В апреле 2014 года страны-члены решили прекратить все практическое сотрудничество между НАТО и Россией по гражданской и военной линиям. После этого трижды под надуманными предлогами высылали российских дипломатов из постпредства при альянсе. В ответ на недружественные действия 18 октября 2021 года российская сторона была вынуждена приостановить работу постпредства при НАТО. Одновременно была отозвана аккредитация сотрудников военной миссии связи НАТО в Москве и прекращена деятельность информационного бюро НАТО в российской столице.
Что касается "горячей линии", то в XXI веке имеются все необходимые условия для оперативного установления связи. Но о чем с Брюсселем
говорить?
– Как вы считаете, готова ли НАТО к открытому военному конфликту с Россией? Рассматривает ли Москва вариант, при котором, в случае отправки французских военных на Украину, альянс решит задействовать статьи 5 и 6 Североатлантического договора?
– Готов ли военный блок к открытому конфликту с Россией, надо спросить у самих натовцев. У нас, во всяком случае, таких намерений в отношении стран-членов альянса нет.
Отмечу, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
неоднократно заявлял, что альянс не воюет с Россией и не является стороной конфликта вокруг Украины. Недавние высказывания французского президента о возможной отправке в зону боевых действий военнослужащих стран-членов альянса МИД России неоднократно комментировал. Повторюсь, что эти идеи были незамедлительно дезавуированы и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в большинстве других столиц государств блока. Тем не менее, эти высказывания свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение. Подобные вбросы, какие бы внешне- или внутриполитические цели они ни преследовали, недопустимы для ответственных политиков, особенно в условиях и без того накаленной военно-политической обстановки в Европе
. В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб. В свою очередь еще раз подчеркну, что любая угроза безопасности нашей страны не останется без ответа. Как сказал президент России Владимир Путин
в своем послании Федеральному собранию Российской Федерации: "Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными".