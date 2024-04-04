https://ria.ru/20240404/grushko-1937744039.html

Александр Грушко: у России нет никаких агрессивных планов в отношении НАТО

Александр Грушко: у России нет никаких агрессивных планов в отношении НАТО - РИА Новости, 04.04.2024

Александр Грушко: у России нет никаких агрессивных планов в отношении НАТО

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал в интервью агентству РИА Новости о том, насколько предсказуемой сегодня является ситуация в... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T09:00

2024-04-04T09:00

2024-04-04T09:05

интервью

россия

сша

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

йенс столтенберг

владимир путин

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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал в интервью агентству РИА Новости о том, насколько предсказуемой сегодня является ситуация в отношениях России и НАТО, которая 4 апреля празднует 75-летний юбилей, оценил вероятность прямого военного столкновения Москвы с Североатлантическим альянсом и пояснил, остаются ли по-прежнему в силе российские предложения о соглашении о гарантиях безопасности, которое Москва предлагала заключить НАТО за несколько месяцев до начала военной операции на Украине.– В этом году США примут юбилейный саммит НАТО. Чего от него ждут в Москве?– Во-первых, по счету саммит не будет юбилейным. Всего их было около 40. Событие, о котором вы говорите, состоится 9-11 июля в Вашингтоне. Учреждение же НАТО состоялось 4 апреля 1949 года. Именно в этот день 75 лет назад 12 государств во главе с США подписали Североатлантический договор, заложив основу самого агрессивного военного союза со времен Второй мировой войны.Проходящее же в эти дни (3-4 апреля) заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел стран-членов альянса и предстоящая июльская встреча "в верхах" вряд ли будут отличаться от предыдущих. К повестке дня, не меняющейся уже многие годы, лишь добавится юбилейный пафос. Как и прежде будут обсуждаться меры по удержанию глобального доминирования коллективного Запада, сдерживание геополитических соперников. Анонсировано, что речь опять пойдет о дальнейшем наращивании военных расходов, увеличении объемов помощи неонацистскому режиму в Киеве с целью нанести России так желаемое Вашингтоном и его союзниками "стратегическое поражение".По сути своего предназначения Североатлантический блок был и остается инструментом силового обеспечения интересов "золотого миллиарда". Добивается этого попытками достижения военного превосходства, глобализации "сферы ответственности", прибегает к военным интервенциям в нарушение международного права. Катастрофические последствия геополитической инженерии альянса хорошо известны.– Остаются ли в силе сделанные ранее предложения России по гарантиям безопасности НАТО, или с учетом изменений "на земле" они тоже поменялись? Какие требования выдвигает Россия к НАТО для того, чтобы урегулировать существующие вопросы безопасности?– Отметим, что Россия неоднократно ставила перед Североатлантическим альянсом и его странами-членами вопрос о создании прочного фундамента отношений на основе принципа неделимости безопасности. Последняя попытка была предпринята нами в декабре 2021 года. Напомню, тогда мы передали США и НАТО проекты договоров о гарантиях безопасности России. Они были отвергнуты. И политически, и в сфере военного строительства деятельность альянса нацелена на противостояние с нашей страной.Когда в доктринальных документах НАТО Россия квалифицируется как "наиболее значительная и прямая угроза", бессмысленно говорить о каких-либо конкретных модальностях гипотетических договоренностей с Западом. Но если и когда в западных столицах осознают, что диктовать нашей стране свою волю у них не получится, как и не получится выстроить безопасность без России, а тем более против нее, вот тогда, может быть, откроется возможность для разговора о новой архитектуре. Принципиальный момент для нас: архитектура должна отвечать интересам безопасности Российской Федерации.– Насколько предсказуемой является ситуация в отношениях России и НАТО на данный момент? Если продолжает действовать "горячая линия" между сторонами, как часто она используется?– Ситуация предсказуемо и преднамеренно ухудшается. НАТО развязала гибридную войну против России. Вашингтон и его сателлиты сделали все, чтобы свести наше взаимодействие и каналы диалога до критического нулевого уровня. В апреле 2014 года страны-члены решили прекратить все практическое сотрудничество между НАТО и Россией по гражданской и военной линиям. После этого трижды под надуманными предлогами высылали российских дипломатов из постпредства при альянсе. В ответ на недружественные действия 18 октября 2021 года российская сторона была вынуждена приостановить работу постпредства при НАТО. Одновременно была отозвана аккредитация сотрудников военной миссии связи НАТО в Москве и прекращена деятельность информационного бюро НАТО в российской столице.Что касается "горячей линии", то в XXI веке имеются все необходимые условия для оперативного установления связи. Но о чем с Брюсселем говорить?– Как вы считаете, готова ли НАТО к открытому военному конфликту с Россией? Рассматривает ли Москва вариант, при котором, в случае отправки французских военных на Украину, альянс решит задействовать статьи 5 и 6 Североатлантического договора?– Готов ли военный блок к открытому конфликту с Россией, надо спросить у самих натовцев. У нас, во всяком случае, таких намерений в отношении стран-членов альянса нет.Отмечу, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что альянс не воюет с Россией и не является стороной конфликта вокруг Украины. Недавние высказывания французского президента о возможной отправке в зону боевых действий военнослужащих стран-членов альянса МИД России неоднократно комментировал. Повторюсь, что эти идеи были незамедлительно дезавуированы и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в большинстве других столиц государств блока. Тем не менее, эти высказывания свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение. Подобные вбросы, какие бы внешне- или внутриполитические цели они ни преследовали, недопустимы для ответственных политиков, особенно в условиях и без того накаленной военно-политической обстановки в Европе. В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб. В свою очередь еще раз подчеркну, что любая угроза безопасности нашей страны не останется без ответа. Как сказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию Российской Федерации: "Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными".

https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html

https://ria.ru/20240404/antonov-1937726029.html

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937696754.html

https://ria.ru/20240404/nato-1937640754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, россия, сша, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, йенс столтенберг, владимир путин