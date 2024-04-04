https://ria.ru/20240404/genprokuror-1937854437.html
В Совфеде анонсировали доклад генпрокурора 24 апреля
В Совфеде анонсировали доклад генпрокурора 24 апреля - РИА Новости, 04.04.2024
В Совфеде анонсировали доклад генпрокурора 24 апреля
Доклад Генпрокурора РФ Игоря Краснова в Совфеде запланирован на 24 апреля на пленарном заседании палаты, сообщил глава конституционного комитета СФ Андрей... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:22
2024-04-04T16:22
2024-04-04T16:22
политика
россия
игорь краснов
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совет федерации рф
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Доклад Генпрокурора РФ Игоря Краснова в Совфеде запланирован на 24 апреля на пленарном заседании палаты, сообщил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас в своем Telegram-канале. "Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству проведёт предварительное обсуждение доклада генерального прокурора на заседании 23-го апреля. Доклад запланирован на 24 апреля на заседании Совета Федерации", - написал политик. Генпрокурор ежегодно представляет в Совфеде доклад о состоянии правопорядка в России за предыдущий год.
https://ria.ru/20240326/putin-1935933533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, игорь краснов, андрей клишас, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф
Политика, Россия, Игорь Краснов, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ
В Совфеде анонсировали доклад генпрокурора 24 апреля
Клишас: генпрокурор Краснов выступит в Совфеде с докладом 24 апреля