https://ria.ru/20240404/genprokuror-1937854437.html

В Совфеде анонсировали доклад генпрокурора 24 апреля

В Совфеде анонсировали доклад генпрокурора 24 апреля - РИА Новости, 04.04.2024

В Совфеде анонсировали доклад генпрокурора 24 апреля

Доклад Генпрокурора РФ Игоря Краснова в Совфеде запланирован на 24 апреля на пленарном заседании палаты, сообщил глава конституционного комитета СФ Андрей... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:22

2024-04-04T16:22

2024-04-04T16:22

политика

россия

игорь краснов

андрей клишас

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Доклад Генпрокурора РФ Игоря Краснова в Совфеде запланирован на 24 апреля на пленарном заседании палаты, сообщил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас в своем Telegram-канале. "Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству проведёт предварительное обсуждение доклада генерального прокурора на заседании 23-го апреля. Доклад запланирован на 24 апреля на заседании Совета Федерации", - написал политик. Генпрокурор ежегодно представляет в Совфеде доклад о состоянии правопорядка в России за предыдущий год.

https://ria.ru/20240326/putin-1935933533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, игорь краснов, андрей клишас, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф