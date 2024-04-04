https://ria.ru/20240404/festival-1937901591.html

Глава Росмолодежи поблагодарила Путина за решение сделать ВФМ регулярным

Глава Росмолодежи поблагодарила Путина за решение сделать ВФМ регулярным - РИА Новости, 04.04.2024

Глава Росмолодежи поблагодарила Путина за решение сделать ВФМ регулярным

Глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева поблагодарила президента России Владимира Путина за решение о проведении на регулярной основе... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:31

2024-04-04T19:31

2024-04-04T19:31

общество

россия

архангельское

ленинградская область

владимир путин

ксения разуваева

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева поблагодарила президента России Владимира Путина за решение о проведении на регулярной основе Всемирного фестиваля молодежи. "Отдельное спасибо вам за принятие решения о проведении Всемирного фестиваля молодежи в России на регулярной основе", - сказала Разуваева в своём обращении к Путину на открытии молодежных центров в режиме видеоконференции. Всего в России в этом году должны открыться 12 круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодежной политики, каждый со своей специализацией - от науки и экологии до спорта и проблем сельской молодежи. Всероссийский конкурс по созданию таких центров в регионах проходил с 20 марта по 30 августа 2023 года. Победителями стали Архангельская, Сахалинская, Липецкая, Калининградская, Нижегородская, Ростовская, Ленинградская области, Хабаровский, Красноярский, Камчатский края, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240301/festival-1930491990.html

россия

архангельское

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, архангельское, ленинградская область, владимир путин, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024