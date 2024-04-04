Глава Росмолодежи поблагодарила Путина за решение сделать ВФМ регулярным
Разуваева поблагодарила Путина за решение о проведении ВФМ на регулярной основе
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева поблагодарила президента России Владимира Путина за решение о проведении на регулярной основе Всемирного фестиваля молодежи.
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"Отдельное спасибо вам за принятие решения о проведении Всемирного фестиваля молодежи в России на регулярной основе", - сказала Разуваева в своём обращении к Путину на открытии молодежных центров в режиме видеоконференции.
Всего в России в этом году должны открыться 12 круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодежной политики, каждый со своей специализацией - от науки и экологии до спорта и проблем сельской молодежи. Всероссийский конкурс по созданию таких центров в регионах проходил с 20 марта по 30 августа 2023 года. Победителями стали Архангельская, Сахалинская, Липецкая, Калининградская, Нижегородская, Ростовская, Ленинградская области, Хабаровский, Красноярский, Камчатский края, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.