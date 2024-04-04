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Глава Росмолодежи поблагодарила Путина за решение сделать ВФМ регулярным - РИА Новости, 04.04.2024
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19:31 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/festival-1937901591.html
Глава Росмолодежи поблагодарила Путина за решение сделать ВФМ регулярным
Глава Росмолодежи поблагодарила Путина за решение сделать ВФМ регулярным - РИА Новости, 04.04.2024
Глава Росмолодежи поблагодарила Путина за решение сделать ВФМ регулярным
Глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева поблагодарила президента России Владимира Путина за решение о проведении на регулярной основе... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:31
2024-04-04T19:31
общество
россия
архангельское
ленинградская область
владимир путин
ксения разуваева
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева поблагодарила президента России Владимира Путина за решение о проведении на регулярной основе Всемирного фестиваля молодежи. "Отдельное спасибо вам за принятие решения о проведении Всемирного фестиваля молодежи в России на регулярной основе", - сказала Разуваева в своём обращении к Путину на открытии молодежных центров в режиме видеоконференции. Всего в России в этом году должны открыться 12 круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодежной политики, каждый со своей специализацией - от науки и экологии до спорта и проблем сельской молодежи. Всероссийский конкурс по созданию таких центров в регионах проходил с 20 марта по 30 августа 2023 года. Победителями стали Архангельская, Сахалинская, Липецкая, Калининградская, Нижегородская, Ростовская, Ленинградская области, Хабаровский, Красноярский, Камчатский края, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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общество, россия, архангельское, ленинградская область, владимир путин, ксения разуваева, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Общество, Россия, Архангельское, Ленинградская область, Владимир Путин, Ксения Разуваева, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Глава Росмолодежи поблагодарила Путина за решение сделать ВФМ регулярным

Разуваева поблагодарила Путина за решение о проведении ВФМ на регулярной основе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева поблагодарила президента России Владимира Путина за решение о проведении на регулярной основе Всемирного фестиваля молодежи.
«
"Отдельное спасибо вам за принятие решения о проведении Всемирного фестиваля молодежи в России на регулярной основе", - сказала Разуваева в своём обращении к Путину на открытии молодежных центров в режиме видеоконференции.
Всего в России в этом году должны открыться 12 круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям реализации молодежной политики, каждый со своей специализацией - от науки и экологии до спорта и проблем сельской молодежи. Всероссийский конкурс по созданию таких центров в регионах проходил с 20 марта по 30 августа 2023 года. Победителями стали Архангельская, Сахалинская, Липецкая, Калининградская, Нижегородская, Ростовская, Ленинградская области, Хабаровский, Красноярский, Камчатский края, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. РИА Новости стало генеральным информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории Сириус. 1 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Разуваева: иностранные участники фестиваля молодежи столкнулись с давлением
1 марта, 14:46
 
ОбществоРоссияАрхангельскоеЛенинградская областьВладимир ПутинКсения РазуваеваФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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