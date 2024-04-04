https://ria.ru/20240404/ege-1937920649.html

Минпросвещения опубликовало проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024

Минпросвещения опубликовало проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 - РИА Новости, 04.04.2024

Минпросвещения опубликовало проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024

Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета, соответствующий... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T21:57

2024-04-04T21:57

2024-04-04T23:48

общество

россия

владимир путин

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Проект приказа подготовлен во исполнение перечня поручений по реализации послания президента Федеральному собранию Российской Федерации 29 февраля 2024 года и направлен на предоставление возможности выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, пересдать единый государственный экзамен (далее — ЕГЭ) по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты. С этой целью проектом приказа устанавливаются дополнительные даты проведения ЕГЭ — 4 и 5 июля 2024 года", — говорится в пояснительной записке.Пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам предлагается провести 4 июля. Повторно сдать тестирование по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам можно будет 5 июля. В свою очередь, в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что в проекте расписания скорректированы сроки проведения некоторых экзаменов для того, чтобы выпускники успели получить свои результаты ЕГЭ по всем сдаваемым учебным предметам и принять решение, необходима ли им пересдача и какой предмет для пересдачи выбрать. В ведомстве также уточнили, что сроки проведения первых ЕГЭ, а также экзаменов по обязательным предметам не меняются: 23 мая пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии, 28 мая — по русскому языку, 31 мая — по математике базового и профильного уровней. При этом в расписании ОГЭ экзамены по географии, информатике и обществознанию перенесены на 10 июня. "Четвертого июня в обновленном проекте расписания предусмотрено проведение ЕГЭ не только по обществознанию, но и физике, 7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Проведение ЕГЭ по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам переносится на 11 июня, они пройдут одновременно с экзаменом по истории", — заключили в Рособрнадзоре.Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из предметов "и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач". Глава Рособрнадзора Анзор Музаев позднее сообщил, что для пересдачи будет предусмотрено два резервных дня.

https://ria.ru/20240404/rosobrnadzor-1937759738.html

https://ria.ru/20240403/peresdacha-1937628618.html

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общество, россия, владимир путин, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)