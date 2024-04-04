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Минпросвещения опубликовало проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 - РИА Новости, 04.04.2024
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21:57 04.04.2024 (обновлено: 23:48 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/ege-1937920649.html
Минпросвещения опубликовало проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024
Минпросвещения опубликовало проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 - РИА Новости, 04.04.2024
Минпросвещения опубликовало проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024
Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета, соответствующий... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T21:57
2024-04-04T23:48
общество
россия
владимир путин
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. &quot;Проект приказа подготовлен во исполнение перечня поручений по реализации послания президента Федеральному собранию Российской Федерации 29 февраля 2024 года и направлен на предоставление возможности выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, пересдать единый государственный экзамен (далее — ЕГЭ) по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты. С этой целью проектом приказа устанавливаются дополнительные даты проведения ЕГЭ — 4 и 5 июля 2024 года&quot;, — говорится в пояснительной записке.Пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам предлагается провести 4 июля. Повторно сдать тестирование по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам можно будет 5 июля. В свою очередь, в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что в проекте расписания скорректированы сроки проведения некоторых экзаменов для того, чтобы выпускники успели получить свои результаты ЕГЭ по всем сдаваемым учебным предметам и принять решение, необходима ли им пересдача и какой предмет для пересдачи выбрать. В ведомстве также уточнили, что сроки проведения первых ЕГЭ, а также экзаменов по обязательным предметам не меняются: 23 мая пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии, 28 мая — по русскому языку, 31 мая — по математике базового и профильного уровней. При этом в расписании ОГЭ экзамены по географии, информатике и обществознанию перенесены на 10 июня. &quot;Четвертого июня в обновленном проекте расписания предусмотрено проведение ЕГЭ не только по обществознанию, но и физике, 7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Проведение ЕГЭ по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам переносится на 11 июня, они пройдут одновременно с экзаменом по истории&quot;, — заключили в Рособрнадзоре.Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из предметов "и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач". Глава Рособрнадзора Анзор Музаев позднее сообщил, что для пересдачи будет предусмотрено два резервных дня.
https://ria.ru/20240404/rosobrnadzor-1937759738.html
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общество, россия, владимир путин, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Владимир Путин, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Минпросвещения опубликовало проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024

Опубликован проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 с учетом пересдач

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«

"Проект приказа подготовлен во исполнение перечня поручений по реализации послания президента Федеральному собранию Российской Федерации 29 февраля 2024 года и направлен на предоставление возможности выпускникам, освоившим образовательные программы среднего общего образования, пересдать единый государственный экзамен (далее — ЕГЭ) по одному из предметов по их выбору, чтобы улучшить свои результаты. С этой целью проектом приказа устанавливаются дополнительные даты проведения ЕГЭ — 4 и 5 июля 2024 года", — говорится в пояснительной записке.

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Пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам предлагается провести 4 июля. Повторно сдать тестирование по биологии, географии, математике (базового и профильного уровня), истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам можно будет 5 июля.
В свою очередь, в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что в проекте расписания скорректированы сроки проведения некоторых экзаменов для того, чтобы выпускники успели получить свои результаты ЕГЭ по всем сдаваемым учебным предметам и принять решение, необходима ли им пересдача и какой предмет для пересдачи выбрать.
В ведомстве также уточнили, что сроки проведения первых ЕГЭ, а также экзаменов по обязательным предметам не меняются: 23 мая пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии, 28 мая — по русскому языку, 31 мая — по математике базового и профильного уровней. При этом в расписании ОГЭ экзамены по географии, информатике и обществознанию перенесены на 10 июня.
«

"Четвертого июня в обновленном проекте расписания предусмотрено проведение ЕГЭ не только по обществознанию, но и физике, 7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Проведение ЕГЭ по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам переносится на 11 июня, они пройдут одновременно с экзаменом по истории", — заключили в Рособрнадзоре.

Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию 29 февраля, предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) по одному из предметов "и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдач".
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев позднее сообщил, что для пересдачи будет предусмотрено два резервных дня.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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