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Пушилин пообещал восстановить все города ДНР - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 04.04.2024 (обновлено: 12:58 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/dnr-1937797294.html
Пушилин пообещал восстановить все города ДНР
Пушилин пообещал восстановить все города ДНР - РИА Новости, 04.04.2024
Пушилин пообещал восстановить все города ДНР
Восстанавливать будут все города ДНР, есть сложности с населенными пунктами на линии соприкосновения, но предварительная работа уже ведется, сообщил глава... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:51
2024-04-04T12:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
экономика
денис пушилин
россия
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Восстанавливать будут все города ДНР, есть сложности с населенными пунктами на линии соприкосновения, но предварительная работа уже ведется, сообщил глава региона Денис Пушилин в ходе прямой линии."Хочу подчеркнуть: восстанавливать будем все города республики. К сожалению, близость линии боевого соприкосновения пока не дает в полной мере приступить к восстановительным работам в Артемовске, в Марьинке, Авдеевке. Но предварительная работа уже ведется", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240403/regiony-1937670819.html
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донецкая народная республика, экономика, денис пушилин, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Экономика, Денис Пушилин, Россия
Пушилин пообещал восстановить все города ДНР

Пушилин: восстанавливать будут все города ДНР, ведется предварительная работа

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Строительство новых домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Восстанавливать будут все города ДНР, есть сложности с населенными пунктами на линии соприкосновения, но предварительная работа уже ведется, сообщил глава региона Денис Пушилин в ходе прямой линии.
"Хочу подчеркнуть: восстанавливать будем все города республики. К сожалению, близость линии боевого соприкосновения пока не дает в полной мере приступить к восстановительным работам в Артемовске, в Марьинке, Авдеевке. Но предварительная работа уже ведется", - сказал Пушилин.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЭкономикаДенис ПушилинРоссия
 
 
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