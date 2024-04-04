https://ria.ru/20240404/dnr-1937797294.html
Пушилин пообещал восстановить все города ДНР
Пушилин пообещал восстановить все города ДНР - РИА Новости, 04.04.2024
Пушилин пообещал восстановить все города ДНР
Восстанавливать будут все города ДНР, есть сложности с населенными пунктами на линии соприкосновения, но предварительная работа уже ведется, сообщил глава... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:51
2024-04-04T12:51
2024-04-04T12:58
специальная военная операция на украине
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экономика
денис пушилин
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Восстанавливать будут все города ДНР, есть сложности с населенными пунктами на линии соприкосновения, но предварительная работа уже ведется, сообщил глава региона Денис Пушилин в ходе прямой линии."Хочу подчеркнуть: восстанавливать будем все города республики. К сожалению, близость линии боевого соприкосновения пока не дает в полной мере приступить к восстановительным работам в Артемовске, в Марьинке, Авдеевке. Но предварительная работа уже ведется", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240403/regiony-1937670819.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, экономика, денис пушилин, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Экономика, Денис Пушилин, Россия
Пушилин пообещал восстановить все города ДНР
Пушилин: восстанавливать будут все города ДНР, ведется предварительная работа