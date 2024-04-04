https://ria.ru/20240404/dnr-1937797294.html

Пушилин пообещал восстановить все города ДНР

Пушилин пообещал восстановить все города ДНР - РИА Новости, 04.04.2024

Пушилин пообещал восстановить все города ДНР

Восстанавливать будут все города ДНР, есть сложности с населенными пунктами на линии соприкосновения, но предварительная работа уже ведется, сообщил глава... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:51

2024-04-04T12:51

2024-04-04T12:58

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

экономика

денис пушилин

россия

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Восстанавливать будут все города ДНР, есть сложности с населенными пунктами на линии соприкосновения, но предварительная работа уже ведется, сообщил глава региона Денис Пушилин в ходе прямой линии."Хочу подчеркнуть: восстанавливать будем все города республики. К сожалению, близость линии боевого соприкосновения пока не дает в полной мере приступить к восстановительным работам в Артемовске, в Марьинке, Авдеевке. Но предварительная работа уже ведется", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20240403/regiony-1937670819.html

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, экономика, денис пушилин, россия