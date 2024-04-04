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Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен - РИА Новости, 04.04.2024
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21:10 04.04.2024 (обновлено: 21:15 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/blinken-1937915824.html
Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен
Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен - РИА Новости, 04.04.2024
Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен
Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне дискуссий о дальнейшей поддержке Киева. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T21:10
2024-04-04T21:15
в мире
украина
сша
энтони блинкен
киев
йенс столтенберг
нато
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне дискуссий о дальнейшей поддержке Киева."Мы на той траектории, про которой Украина в средне- и долгосрочной перспективе сможет очень крепко стоять на своих ногах в военном, экономическом и демократическом смыслах", - заявил Блинкен журналистам по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне.Сами США пока не предприняли шагов по дальнейшей поддержке Киева: конгресс до сих пор не согласовал новый запрос администрации о средствах для Украины.
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в мире, украина, сша, энтони блинкен, киев, йенс столтенберг, нато
В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО
Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен

Блинкен: Украина на пути к самостоятельности в военном и экономическом смысле

© AP Photo / Olivier DoulieryГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Olivier Douliery
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне дискуссий о дальнейшей поддержке Киева.
«
"Мы на той траектории, про которой Украина в средне- и долгосрочной перспективе сможет очень крепко стоять на своих ногах в военном, экономическом и демократическом смыслах", - заявил Блинкен журналистам по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне.
Сами США пока не предприняли шагов по дальнейшей поддержке Киева: конгресс до сих пор не согласовал новый запрос администрации о средствах для Украины.
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В миреУкраинаСШАЭнтони БлинкенКиевЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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