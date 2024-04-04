https://ria.ru/20240404/blinken-1937915824.html

Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен

Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен - РИА Новости, 04.04.2024

Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен

Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне дискуссий о дальнейшей поддержке Киева. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T21:10

2024-04-04T21:10

2024-04-04T21:15

в мире

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сша

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киев

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нато

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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне дискуссий о дальнейшей поддержке Киева."Мы на той траектории, про которой Украина в средне- и долгосрочной перспективе сможет очень крепко стоять на своих ногах в военном, экономическом и демократическом смыслах", - заявил Блинкен журналистам по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне.Сами США пока не предприняли шагов по дальнейшей поддержке Киева: конгресс до сих пор не согласовал новый запрос администрации о средствах для Украины.

https://ria.ru/20240404/pomosch-1937799615.html

украина

сша

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, энтони блинкен, киев, йенс столтенберг, нато