https://ria.ru/20240404/blinken-1937915824.html
Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен
Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен - РИА Новости, 04.04.2024
Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен
Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне дискуссий о дальнейшей поддержке Киева. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T21:10
2024-04-04T21:10
2024-04-04T21:15
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне дискуссий о дальнейшей поддержке Киева."Мы на той траектории, про которой Украина в средне- и долгосрочной перспективе сможет очень крепко стоять на своих ногах в военном, экономическом и демократическом смыслах", - заявил Блинкен журналистам по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд взносов для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов в рамках пакета документов, который будет подписан на июльском саммите альянса в Вашингтоне.Сами США пока не предприняли шагов по дальнейшей поддержке Киева: конгресс до сих пор не согласовал новый запрос администрации о средствах для Украины.
https://ria.ru/20240404/pomosch-1937799615.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина на пути к финансовой и военной самостоятельности, заявил Блинкен
Блинкен: Украина на пути к самостоятельности в военном и экономическом смысле