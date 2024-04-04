https://ria.ru/20240404/ataka-1937924362.html

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 04.04.2024

В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале сообщил, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T22:49

2024-04-04T22:49

2024-04-04T22:58

специальная военная операция на украине

воронежская область

вооруженные силы украины

украина

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале сообщил, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников.Ранее губернатор сообщал, что в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников."Отбой режима опасности атаки БПЛА", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

украина

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Наталья Макарова

воронежская область, вооруженные силы украины, украина, александр гусев (губернатор)