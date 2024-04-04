https://ria.ru/20240404/ataka-1937924362.html
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 04.04.2024
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале сообщил, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T22:49
2024-04-04T22:49
2024-04-04T22:58
специальная военная операция на украине
воронежская область
вооруженные силы украины
украина
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале сообщил, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников.Ранее губернатор сообщал, что в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников."Отбой режима опасности атаки БПЛА", - написал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, вооруженные силы украины, украина, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
Воронежский губернатор Гусов сообщил об отмене в регионе опасности атаки дронов