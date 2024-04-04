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В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 04.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:49 04.04.2024 (обновлено: 22:58 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/ataka-1937924362.html
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 04.04.2024
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале сообщил, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T22:49
2024-04-04T22:58
специальная военная операция на украине
воронежская область
вооруженные силы украины
украина
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале сообщил, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников.Ранее губернатор сообщал, что в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников."Отбой режима опасности атаки БПЛА", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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воронежская область, вооруженные силы украины, украина, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили режим опасности атаки беспилотников

Воронежский губернатор Гусов сообщил об отмене в регионе опасности атаки дронов

© iStock.com / DedMityayВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© iStock.com / DedMityay
Вид на Воронеж. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале сообщил, что в регионе отменена опасность атаки беспилотников.
Ранее губернатор сообщал, что в регионе была объявлена опасность атаки беспилотников.
"Отбой режима опасности атаки БПЛА", - написал он.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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