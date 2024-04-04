https://ria.ru/20240404/alisa-1937730795.html

В "Яндексе" объяснили странный ответ "Алисы" про героиню "Маши и медведя"

В "Яндексе" объяснили странный ответ "Алисы" про героиню "Маши и медведя" - РИА Новости, 04.04.2024

В "Яндексе" объяснили странный ответ "Алисы" про героиню "Маши и медведя"

Некорректный ответ "Алисы" про героиню мультфильма "Маша и медведь" является единичным случаем, сейчас умная колонка так не отвечает, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T02:08

2024-04-04T02:08

2024-04-04T02:08

технологии

санкт-петербург

алиса

яндекс

маша и медведь

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Некорректный ответ "Алисы" про героиню мультфильма "Маша и медведь" является единичным случаем, сейчас умная колонка так не отвечает, заявили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".В среду уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий, приведя в пример ответ колонки "Алиса" на вопрос по популярному мультфильму "Маша и медведь".В частности, на вопрос ребенка о том, почему Маша живет одна, колонка ответила, что "она всего лишь призрак убитой девочки, именно поэтому она не растет и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни".Как пояснили в "Яндексе", в единичных случаях "Алиса" может некорректно отвечать на такой вопрос, однако теперь она такие ответы не дает. В компании посоветовали включать детский режим при общении с "Алисой", чтобы оградить ребенка от нежелательного контента.Там же отметили, что "Алиса" регулярно обучается чему-то новому, в том числе когда общается со своим владельцем. Для части вопросов, на которые у "Алисы" нет своих ответов, она берет информацию из открытых источников.Вызывает беспокойствоУполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина привела в качестве примера ситуацию с "Алисой", выражая обеспокоенность по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий.Митянина также негативно оценила размещенный на YouTube мультсериал "Скибиди Туалет", где персонажи представлены сущностями в виде голов без тел, находящихся внутри движущихся унитазов."Теперь это преподносится как вечная борьба добра со злом. Дети 7-8 лет с нетерпением ждут новые серии и просят родителей покупать им игрушки, которые изображают персонажей этой вакханалии. У самого популярного видео 297 миллионов просмотров", – посетовала детский омбудсмен."Главная проблема – это качество информации, распространяемой бесконтрольно. Очень много мусора, и мусор этот, распространяясь моментально, подается как истина в последней инстанции, носит неконтролируемый характер. Как на это сознание детское отреагирует... предсказать очень сложно. Если ребенок находится в психологически сложной для себя ситуации, результат вообще непредсказуем", – подчеркнула Митянина.Свыше 77 миллионов пользователейВ опубликованном в феврале годовом отчете "Яндекса" говорилось, что ежемесячная аудитория голосового помощника "Алиса" составляет 77,1 миллиона пользователей.Там отмечалось, что каждый месяц голосовому ассистенту приходит 5,2 миллиарда запросов. "Алиса" занимает долю в 78% на российском рынке виртуальных ассистентов.Кроме того, компания запустила бета-тестирование новой "Алисы", в которой для доступа к нейросети YandexGPT 2 больше не нужно запускать отдельный навык.

https://ria.ru/20230909/eda-1895144901.html

https://ria.ru/20230802/perechen-1887756484.html

https://ria.ru/20220314/produkty-1778116345.html

https://ria.ru/20211020/monety-1755232752.html

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технологии, санкт-петербург, алиса, яндекс, маша и медведь