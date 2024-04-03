https://ria.ru/20240403/zoloto_umalty-1937473073.html

В Москве прошла премьера истерна "Золото Умальты"

В Москве прошла премьера истерна "Золото Умальты" - РИА Новости, 03.04.2024

В Москве прошла премьера истерна "Золото Умальты"

Премьера истерна "Золото Умальты" о краже 40 пудов золота прошла в Москве, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T04:58

2024-04-03T04:58

2024-04-03T10:03

хабаровский край

михаил дегтярев

павел деревянко

андрей богатырев (режиссер)

хабаровский край

москва

верхнебуреинский район

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ХАБАРОВСК, 3 апр - РИА Новости. Премьера истерна "Золото Умальты" о краже 40 пудов золота прошла в Москве, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Всероссийская премьера фильма "Золото Умальты" запланирована на 4 апреля. В январе глава региона опубликовал в своем Telegram-канале 58-секундный тизер картины. В основу художественного фильма легло дерзкое ограбление каравана крупной Нимано-Буреинской золотопромышленной кампании, совершенное в начале XX века вблизи ныне не существующего поселка Умальта Верхнебуреинского района. Тогда добычей разбойников стало 40 пудов золота (более 655 килограммов драгметалла; в 1 пуде 16,3804964 килограмма). Впоследствии почти все золото было утеряно и до сих пор не найдено. "В Москве состоялась премьера художественного фильма "Золото Умальты". В 2020 году мы решили экранизировать захватывающую историю. В основе - реальные события 1917 года. Тогда на территории современного Верхнебуреинского района Хабаровского края был похищен груз Нимано-Буреинской компании - более 40 пудов золота", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Губернатор региона напомнил, что инвесторов привлекли на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году, а затем проект выиграл грант на съемки от Министерства культуры России. "Золото Умальты" - первый масштабный российский истерн.⠀ "Уверен, фильм заставит по-новому взглянуть на Хабаровский край, а для кого-то и вовсе откроет наш прекрасный регион, в котором главное золото - это люди", - сказал перед премьерой Дегтярев. Съемки картины стартовали в марте 2023 года в Карелии, затем в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Хабаровском крае, сообщал режиссер Андрей Богатырев. Глава региона отметил, что, поскольку село около реки Умальта, где происходили исторические события, перестало существовать, натурой стали хребет Хехцир, Медвежье озеро и Амурские столбы. В фильме приняли участие отечественные артисты: Павел Деревянко, Михаил Горевой, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков, Софья Эрнст, Александр Самойленко, а также артист Хабаровского краевого музыкального театра Денис Желтоухов. Ранее губернатор края Михаил Дегтярев заявлял, что после выхода полнометражного кино "Золото Умальты" рассматривается возможность съемок полноценного сериала и даже компьютерной игры по мотивам фильма. Генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов "Лендок" Алексей Тельнов отметил на пресс-конференции в Хабаровске, что у картины большой прокатный потенциал, интерес еще до съемочного периода был со стороны прокатчиков: ведущих российских ТВ-каналов и стриминговых платформ.

https://ria.ru/20240402/mmkf-1937335373.html

https://ria.ru/20240326/film-1935797871.html

https://ria.ru/20240302/film-1930736708.html

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хабаровский край

москва

верхнебуреинский район

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михаил дегтярев, павел деревянко, андрей богатырев (режиссер), хабаровский край, москва, верхнебуреинский район