В Москве прошла премьера истерна "Золото Умальты"
Дегтярев: в Москве прошла премьера истерна "Золото Умальты" о краже золота
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкНа премьере фильма "Золото Умальты" в киноцентре "Каро 11 Октябрь"
ХАБАРОВСК, 3 апр - РИА Новости. Премьера истерна "Золото Умальты" о краже 40 пудов золота прошла в Москве, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Всероссийская премьера фильма "Золото Умальты" запланирована на 4 апреля. В январе глава региона опубликовал в своем Telegram-канале 58-секундный тизер картины. В основу художественного фильма легло дерзкое ограбление каравана крупной Нимано-Буреинской золотопромышленной кампании, совершенное в начале XX века вблизи ныне не существующего поселка Умальта Верхнебуреинского района. Тогда добычей разбойников стало 40 пудов золота (более 655 килограммов драгметалла; в 1 пуде 16,3804964 килограмма). Впоследствии почти все золото было утеряно и до сих пор не найдено.
"В Москве состоялась премьера художественного фильма "Золото Умальты". В 2020 году мы решили экранизировать захватывающую историю. В основе - реальные события 1917 года. Тогда на территории современного Верхнебуреинского района Хабаровского края был похищен груз Нимано-Буреинской компании - более 40 пудов золота", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Губернатор региона напомнил, что инвесторов привлекли на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году, а затем проект выиграл грант на съемки от Министерства культуры России. "Золото Умальты" - первый масштабный российский истерн.⠀
"Уверен, фильм заставит по-новому взглянуть на Хабаровский край, а для кого-то и вовсе откроет наш прекрасный регион, в котором главное золото - это люди", - сказал перед премьерой Дегтярев.
Съемки картины стартовали в марте 2023 года в Карелии, затем в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Хабаровском крае, сообщал режиссер Андрей Богатырев. Глава региона отметил, что, поскольку село около реки Умальта, где происходили исторические события, перестало существовать, натурой стали хребет Хехцир, Медвежье озеро и Амурские столбы.
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В фильме приняли участие отечественные артисты: Павел Деревянко, Михаил Горевой, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков, Софья Эрнст, Александр Самойленко, а также артист Хабаровского краевого музыкального театра Денис Желтоухов.
Ранее губернатор края Михаил Дегтярев заявлял, что после выхода полнометражного кино "Золото Умальты" рассматривается возможность съемок полноценного сериала и даже компьютерной игры по мотивам фильма. Генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов "Лендок" Алексей Тельнов отметил на пресс-конференции в Хабаровске, что у картины большой прокатный потенциал, интерес еще до съемочного периода был со стороны прокатчиков: ведущих российских ТВ-каналов и стриминговых платформ.