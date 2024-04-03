Рейтинг@Mail.ru
В Москве прошла премьера истерна "Золото Умальты" - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
 
04:58 03.04.2024 (обновлено: 10:03 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/zoloto_umalty-1937473073.html
В Москве прошла премьера истерна "Золото Умальты"
В Москве прошла премьера истерна "Золото Умальты" - РИА Новости, 03.04.2024
В Москве прошла премьера истерна "Золото Умальты"
Премьера истерна "Золото Умальты" о краже 40 пудов золота прошла в Москве, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T04:58
2024-04-03T10:03
хабаровский край
михаил дегтярев
павел деревянко
андрей богатырев (режиссер)
хабаровский край
москва
верхнебуреинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937508878_0:33:3268:1871_1920x0_80_0_0_3b68ee6a4ea35eabce3568f4c4e943c8.jpg
ХАБАРОВСК, 3 апр - РИА Новости. Премьера истерна "Золото Умальты" о краже 40 пудов золота прошла в Москве, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Всероссийская премьера фильма "Золото Умальты" запланирована на 4 апреля. В январе глава региона опубликовал в своем Telegram-канале 58-секундный тизер картины. В основу художественного фильма легло дерзкое ограбление каравана крупной Нимано-Буреинской золотопромышленной кампании, совершенное в начале XX века вблизи ныне не существующего поселка Умальта Верхнебуреинского района. Тогда добычей разбойников стало 40 пудов золота (более 655 килограммов драгметалла; в 1 пуде 16,3804964 килограмма). Впоследствии почти все золото было утеряно и до сих пор не найдено. "В Москве состоялась премьера художественного фильма "Золото Умальты". В 2020 году мы решили экранизировать захватывающую историю. В основе - реальные события 1917 года. Тогда на территории современного Верхнебуреинского района Хабаровского края был похищен груз Нимано-Буреинской компании - более 40 пудов золота", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Губернатор региона напомнил, что инвесторов привлекли на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году, а затем проект выиграл грант на съемки от Министерства культуры России. "Золото Умальты" - первый масштабный российский истерн.⠀ "Уверен, фильм заставит по-новому взглянуть на Хабаровский край, а для кого-то и вовсе откроет наш прекрасный регион, в котором главное золото - это люди", - сказал перед премьерой Дегтярев. Съемки картины стартовали в марте 2023 года в Карелии, затем в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Хабаровском крае, сообщал режиссер Андрей Богатырев. Глава региона отметил, что, поскольку село около реки Умальта, где происходили исторические события, перестало существовать, натурой стали хребет Хехцир, Медвежье озеро и Амурские столбы. В фильме приняли участие отечественные артисты: Павел Деревянко, Михаил Горевой, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков, Софья Эрнст, Александр Самойленко, а также артист Хабаровского краевого музыкального театра Денис Желтоухов. Ранее губернатор края Михаил Дегтярев заявлял, что после выхода полнометражного кино "Золото Умальты" рассматривается возможность съемок полноценного сериала и даже компьютерной игры по мотивам фильма. Генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов "Лендок" Алексей Тельнов отметил на пресс-конференции в Хабаровске, что у картины большой прокатный потенциал, интерес еще до съемочного периода был со стороны прокатчиков: ведущих российских ТВ-каналов и стриминговых платформ.
https://ria.ru/20240402/mmkf-1937335373.html
https://ria.ru/20240326/film-1935797871.html
https://ria.ru/20240302/film-1930736708.html
https://ria.ru/20240301/film-1930610394.html
хабаровский край
москва
верхнебуреинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937508878_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_f2e58127455deb785104793460fabcf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил дегтярев, павел деревянко, андрей богатырев (режиссер), хабаровский край, москва, верхнебуреинский район
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Павел Деревянко, Андрей Богатырев (режиссер), Хабаровский край, Москва, Верхнебуреинский район
В Москве прошла премьера истерна "Золото Умальты"

Дегтярев: в Москве прошла премьера истерна "Золото Умальты" о краже золота

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкНа премьере фильма "Золото Умальты" в киноцентре "Каро 11 Октябрь"
На премьере фильма Золото Умальты в киноцентре Каро 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 3 апр - РИА Новости. Премьера истерна "Золото Умальты" о краже 40 пудов золота прошла в Москве, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Всероссийская премьера фильма "Золото Умальты" запланирована на 4 апреля. В январе глава региона опубликовал в своем Telegram-канале 58-секундный тизер картины. В основу художественного фильма легло дерзкое ограбление каравана крупной Нимано-Буреинской золотопромышленной кампании, совершенное в начале XX века вблизи ныне не существующего поселка Умальта Верхнебуреинского района. Тогда добычей разбойников стало 40 пудов золота (более 655 килограммов драгметалла; в 1 пуде 16,3804964 килограмма). Впоследствии почти все золото было утеряно и до сих пор не найдено.
На съемках фильма Майор Гром: Игра - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
"Майор Гром: Игра" станет фильмом закрытия Московского кинофестиваля
Вчера, 13:55
"В Москве состоялась премьера художественного фильма "Золото Умальты". В 2020 году мы решили экранизировать захватывающую историю. В основе - реальные события 1917 года. Тогда на территории современного Верхнебуреинского района Хабаровского края был похищен груз Нимано-Буреинской компании - более 40 пудов золота", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Губернатор региона напомнил, что инвесторов привлекли на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году, а затем проект выиграл грант на съемки от Министерства культуры России. "Золото Умальты" - первый масштабный российский истерн.⠀
Кадр из фильма Позывной Пассажир
Актер Шагин рассказал про фильм о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир"
26 марта, 05:27
"Уверен, фильм заставит по-новому взглянуть на Хабаровский край, а для кого-то и вовсе откроет наш прекрасный регион, в котором главное золото - это люди", - сказал перед премьерой Дегтярев.
Съемки картины стартовали в марте 2023 года в Карелии, затем в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Хабаровском крае, сообщал режиссер Андрей Богатырев. Глава региона отметил, что, поскольку село около реки Умальта, где происходили исторические события, перестало существовать, натурой стали хребет Хехцир, Медвежье озеро и Амурские столбы.
Творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком,
Бондарчук ответил критикам фильма "Сто лет тому вперед"
2 марта, 18:52
В фильме приняли участие отечественные артисты: Павел Деревянко, Михаил Горевой, Артем Ткаченко, Алексей Шевченков, Софья Эрнст, Александр Самойленко, а также артист Хабаровского краевого музыкального театра Денис Желтоухов.
Ранее губернатор края Михаил Дегтярев заявлял, что после выхода полнометражного кино "Золото Умальты" рассматривается возможность съемок полноценного сериала и даже компьютерной игры по мотивам фильма. Генеральный директор Санкт-Петербургской студии документальных фильмов "Лендок" Алексей Тельнов отметил на пресс-конференции в Хабаровске, что у картины большой прокатный потенциал, интерес еще до съемочного периода был со стороны прокатчиков: ведущих российских ТВ-каналов и стриминговых платформ.
Кадр из фильма Мастер и Маргарита
Фильм "Мастер и Маргарита" собрал в прокате два миллиарда рублей
1 марта, 22:37
 
Хабаровский крайМихаил ДегтяревПавел ДеревянкоАндрей Богатырев (режиссер)Хабаровский крайМоскваВерхнебуреинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала