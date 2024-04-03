https://ria.ru/20240403/zemletryasenie-1937585830.html

Число афтершоков после землетрясения на Тайване превысило 160

Число афтершоков после землетрясения на Тайване превысило 160 - РИА Новости, 03.04.2024

Число афтершоков после землетрясения на Тайване превысило 160

Число афтершоков после землетрясения на Тайване превысило 160, сообщил тайваньский телеканал "Саньли" со ссылкой на данные Центрального метеорологического... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:14

2024-04-03T14:14

2024-04-03T14:14

в мире

тайвань

хуалянь

япония

серия землетрясений на тайване

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ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Число афтершоков после землетрясения на Тайване превысило 160, сообщил тайваньский телеканал "Саньли" со ссылкой на данные Центрального метеорологического управления острова. Сообщается, что, по состоянию на 18.01 (13.01 по мск) число афтершоков составило 167, из них два магнитудой 6 и выше, 12 магнитудой от 5 до 6, 80 - от 4 до 5, 72 - от 3 до 4. Ранее пожарные службы Тайваня сообщили, что в результате землетрясения погибли 9 человек, еще 821 человек получил ранения. Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. По обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, магнитуда самого мощного из нынешних землетрясений составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публиковали пользователи в соцсети X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.

https://radiosputnik.ru/20240403/tayvan-1937562577.html

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937510921.html

тайвань

хуалянь

япония

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в мире, тайвань, хуалянь, япония, серия землетрясений на тайване