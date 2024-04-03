МИД России прокомментировал вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье
Захарова: вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье лишь приводит к проблемам
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Руководство Армении обладает опытом урегулирования проблем в своем регионе, однако вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье стабильно приводит к осложнениям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ Захарова напомнила, что в Ереване находятся инструкторы Пентагона, в марте Армению посетил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, а в прошлом году в стране прошли учения с участием США. Все это - мероприятия антироссийской направленности, нацеленные на дестабилизацию ситуацию в регионе, отметила официальный представитель МИД.
"У официального руководства Армении есть действительно опыт урегулирования проблем внутрирегиональной ситуации своими ресурсами и ресурсами сопредельных стран. Есть действительно позитивный опыт. Это так, надо отдать должное. Как только начинают все эти инструкторы, советники, политики со стороны ЕС - а это никакой не ЕС, на самом деле ЕС служит для прикрытия, это НАТО - тут же начинаются у официального Еревана проблемы", - сказала Захарова.
Она добавила, что возникающие при этом проблемы списываются "на тех, от взаимодействия с которыми они отказались - от соседей, от участников соответствующих международных механизмов урегулирования".
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