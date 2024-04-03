https://ria.ru/20240403/zakavkaze-1937597062.html

МИД России прокомментировал вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье

МИД России прокомментировал вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье - РИА Новости, 03.04.2024

МИД России прокомментировал вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье

Руководство Армении обладает опытом урегулирования проблем в своем регионе, однако вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье стабильно приводит к... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:50

2024-04-03T14:50

2024-04-03T14:50

в мире

армения

закавказье

мария захарова

евросоюз

нато

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Руководство Армении обладает опытом урегулирования проблем в своем регионе, однако вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье стабильно приводит к осложнениям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге для СМИ Захарова напомнила, что в Ереване находятся инструкторы Пентагона, в марте Армению посетил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, а в прошлом году в стране прошли учения с участием США. Все это - мероприятия антироссийской направленности, нацеленные на дестабилизацию ситуацию в регионе, отметила официальный представитель МИД. "У официального руководства Армении есть действительно опыт урегулирования проблем внутрирегиональной ситуации своими ресурсами и ресурсами сопредельных стран. Есть действительно позитивный опыт. Это так, надо отдать должное. Как только начинают все эти инструкторы, советники, политики со стороны ЕС - а это никакой не ЕС, на самом деле ЕС служит для прикрытия, это НАТО - тут же начинаются у официального Еревана проблемы", - сказала Захарова. Она добавила, что возникающие при этом проблемы списываются "на тех, от взаимодействия с которыми они отказались - от соседей, от участников соответствующих международных механизмов урегулирования".

https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html

армения

закавказье

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, закавказье, мария захарова, евросоюз, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)