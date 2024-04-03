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МИД России прокомментировал вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье - РИА Новости, 03.04.2024
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14:50 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/zakavkaze-1937597062.html
МИД России прокомментировал вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье
МИД России прокомментировал вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье - РИА Новости, 03.04.2024
МИД России прокомментировал вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье
Руководство Армении обладает опытом урегулирования проблем в своем регионе, однако вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье стабильно приводит к... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:50
2024-04-03T14:50
в мире
армения
закавказье
мария захарова
евросоюз
нато
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Руководство Армении обладает опытом урегулирования проблем в своем регионе, однако вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье стабильно приводит к осложнениям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На брифинге для СМИ Захарова напомнила, что в Ереване находятся инструкторы Пентагона, в марте Армению посетил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, а в прошлом году в стране прошли учения с участием США. Все это - мероприятия антироссийской направленности, нацеленные на дестабилизацию ситуацию в регионе, отметила официальный представитель МИД. "У официального руководства Армении есть действительно опыт урегулирования проблем внутрирегиональной ситуации своими ресурсами и ресурсами сопредельных стран. Есть действительно позитивный опыт. Это так, надо отдать должное. Как только начинают все эти инструкторы, советники, политики со стороны ЕС - а это никакой не ЕС, на самом деле ЕС служит для прикрытия, это НАТО - тут же начинаются у официального Еревана проблемы", - сказала Захарова. Она добавила, что возникающие при этом проблемы списываются "на тех, от взаимодействия с которыми они отказались - от соседей, от участников соответствующих международных механизмов урегулирования".
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в мире, армения, закавказье, мария захарова, евросоюз, нато, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Армения, Закавказье, Мария Захарова, Евросоюз, НАТО, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России прокомментировал вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье

Захарова: вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье лишь приводит к проблемам

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Руководство Армении обладает опытом урегулирования проблем в своем регионе, однако вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье стабильно приводит к осложнениям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На брифинге для СМИ Захарова напомнила, что в Ереване находятся инструкторы Пентагона, в марте Армению посетил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, а в прошлом году в стране прошли учения с участием США. Все это - мероприятия антироссийской направленности, нацеленные на дестабилизацию ситуацию в регионе, отметила официальный представитель МИД.
"У официального руководства Армении есть действительно опыт урегулирования проблем внутрирегиональной ситуации своими ресурсами и ресурсами сопредельных стран. Есть действительно позитивный опыт. Это так, надо отдать должное. Как только начинают все эти инструкторы, советники, политики со стороны ЕС - а это никакой не ЕС, на самом деле ЕС служит для прикрытия, это НАТО - тут же начинаются у официального Еревана проблемы", - сказала Захарова.
Она добавила, что возникающие при этом проблемы списываются "на тех, от взаимодействия с которыми они отказались - от соседей, от участников соответствующих международных механизмов урегулирования".
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В миреАрменияЗакавказьеМария ЗахароваЕвросоюзНАТОРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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