https://ria.ru/20240403/yandeks-1937694681.html

В "Яндексе" прокомментировали ответ "Алисы" о героине "Маши и медведя"

В "Яндексе" прокомментировали ответ "Алисы" о героине "Маши и медведя" - РИА Новости, 04.04.2024

В "Яндексе" прокомментировали ответ "Алисы" о героине "Маши и медведя"

Некорректный ответ "Алисы" про героиню мультфильма "Маша и медведь" является единичным случаем, сейчас умная колонка так не отвечает, прокомментировали РИА... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-03T19:44

2024-04-03T19:44

2024-04-04T01:17

санкт-петербург

алиса

маша и медведи

яндекс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748826679_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06a2b3919eda033171b6b50cade701b2.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Некорректный ответ "Алисы" про героиню мультфильма "Маша и медведь" является единичным случаем, сейчас умная колонка так не отвечает, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". Ранее в среду уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий, приведя в пример ответ колонки "Алиса" на вопрос по популярному мультфильму "Маша и медведь".В частности, на вопрос ребенка о том, почему Маша живет одна, колонка ответила, что "она всего лишь призрак убитой девочки, именно поэтому она не растет и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни"."Алиса" в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма "Маша и медведь". В данный момент она больше так не отвечает. Мы всегда рекомендуем активировать детский режим при общении с "Алисой", чтобы оградить ребенка от нежелательного контента", — сказали в "Яндексе".Там же отметили, что "Алиса" регулярно обучается чему-то новому, в том числе когда общается со своим владельцем. Умная колонка старается подбирать подходящие фразы для диалога. "Для части вопросов, на которые "Алиса" не может ответить сама, она берет информацию из открытых источников", — добавили в компании.

https://ria.ru/20230909/eda-1895144901.html

https://ria.ru/20240403/otvet-1937660247.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, алиса, маша и медведи, яндекс