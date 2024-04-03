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В "Яндексе" прокомментировали ответ "Алисы" о героине "Маши и медведя" - РИА Новости, 04.04.2024
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19:44 03.04.2024 (обновлено: 01:17 04.04.2024)
https://ria.ru/20240403/yandeks-1937694681.html
В "Яндексе" прокомментировали ответ "Алисы" о героине "Маши и медведя"
В "Яндексе" прокомментировали ответ "Алисы" о героине "Маши и медведя" - РИА Новости, 04.04.2024
В "Яндексе" прокомментировали ответ "Алисы" о героине "Маши и медведя"
Некорректный ответ "Алисы" про героиню мультфильма "Маша и медведь" является единичным случаем, сейчас умная колонка так не отвечает, прокомментировали РИА... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-03T19:44
2024-04-04T01:17
санкт-петербург
алиса
маша и медведи
яндекс
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Некорректный ответ "Алисы" про героиню мультфильма "Маша и медведь" является единичным случаем, сейчас умная колонка так не отвечает, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса". Ранее в среду уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий, приведя в пример ответ колонки "Алиса" на вопрос по популярному мультфильму "Маша и медведь".В частности, на вопрос ребенка о том, почему Маша живет одна, колонка ответила, что "она всего лишь призрак убитой девочки, именно поэтому она не растет и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни"."Алиса" в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма "Маша и медведь". В данный момент она больше так не отвечает. Мы всегда рекомендуем активировать детский режим при общении с "Алисой", чтобы оградить ребенка от нежелательного контента", — сказали в "Яндексе".Там же отметили, что "Алиса" регулярно обучается чему-то новому, в том числе когда общается со своим владельцем. Умная колонка старается подбирать подходящие фразы для диалога. "Для части вопросов, на которые "Алиса" не может ответить сама, она берет информацию из открытых источников", — добавили в компании.
https://ria.ru/20230909/eda-1895144901.html
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санкт-петербург, алиса, маша и медведи, яндекс
Санкт-Петербург, Алиса, Маша и Медведи, Яндекс
В "Яндексе" прокомментировали ответ "Алисы" о героине "Маши и медведя"

"Яндекс" назвал ответ "Алисы" о героине "Маши и Медведя" единичным случаем

© "Маша и Медведь"/YouTubeКадр из мультфильма "Маша и медведь"
Кадр из мультфильма Маша и медведь
© "Маша и Медведь"/YouTube
Кадр из мультфильма "Маша и медведь". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Некорректный ответ "Алисы" про героиню мультфильма "Маша и медведь" является единичным случаем, сейчас умная колонка так не отвечает, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
Ранее в среду уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий, приведя в пример ответ колонки "Алиса" на вопрос по популярному мультфильму "Маша и медведь".
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В частности, на вопрос ребенка о том, почему Маша живет одна, колонка ответила, что "она всего лишь призрак убитой девочки, именно поэтому она не растет и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни".
"Алиса" в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма "Маша и медведь". В данный момент она больше так не отвечает. Мы всегда рекомендуем активировать детский режим при общении с "Алисой", чтобы оградить ребенка от нежелательного контента", — сказали в "Яндексе".
Там же отметили, что "Алиса" регулярно обучается чему-то новому, в том числе когда общается со своим владельцем. Умная колонка старается подбирать подходящие фразы для диалога. "Для части вопросов, на которые "Алиса" не может ответить сама, она берет информацию из открытых источников", — добавили в компании.
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
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Вчера, 17:23
 
Санкт-ПетербургАлисаМаша и МедведиЯндекс
 
 
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