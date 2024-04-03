https://ria.ru/20240403/vengriya-1937683984.html
Генсек НАТО надеется скоро преодолеть разногласия с Венгрией по Украине
Генсек НАТО надеется скоро преодолеть разногласия с Венгрией по Украине - РИА Новости, 03.04.2024
Генсек НАТО надеется скоро преодолеть разногласия с Венгрией по Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется преодолеть разногласия с Венгрией по роли НАТО в украинском конфликте в ближайшие недели. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:44
2024-04-03T18:44
2024-04-03T18:44
специальная военная операция на украине
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венгрия
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йенс столтенберг
петер сийярто
нато
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется преодолеть разногласия с Венгрией по роли НАТО в украинском конфликте в ближайшие недели. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Он также подчеркивал, что Венгрия на совете глав МИД стран НАТО выступит против всех решений, которые приблизили бы альянс к прямому конфликту с Россией и превратили бы НАТО из оборонительного альянса в атакующий. "У меня хороший диалог с главой МИД Венгрии Сияйрто, я дважды на прошлой неделе разговаривал с венгерским премьером Виктором Орбаном. Я уверен, что мы сможем учесть опасения, высказанные Венгрией, и найти путь к консенсусу в ближайшие недели", - сказал генсек НАТО. Ранее Столтенберг сообщил, что страны НАТО на встрече глав МИД договорились усиливать координационную роль альянса в планировании и оказании долгосрочной военной помощи Украине, детали будут обсуждаться в ближайшие недели, а решения планируется принять на саммите в Вашингтоне летом этого года.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934856928.html
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РИА Новости
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Генсек НАТО надеется скоро преодолеть разногласия с Венгрией по Украине
Столтенберг надеется преодолеть разногласия с Венгрией за несколько недель