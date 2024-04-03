https://ria.ru/20240403/vengriya-1937683984.html

Генсек НАТО надеется скоро преодолеть разногласия с Венгрией по Украине

Генсек НАТО надеется скоро преодолеть разногласия с Венгрией по Украине - РИА Новости, 03.04.2024

Генсек НАТО надеется скоро преодолеть разногласия с Венгрией по Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется преодолеть разногласия с Венгрией по роли НАТО в украинском конфликте в ближайшие недели. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T18:44

2024-04-03T18:44

2024-04-03T18:44

специальная военная операция на украине

в мире

венгрия

украина

йенс столтенберг

петер сийярто

нато

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется преодолеть разногласия с Венгрией по роли НАТО в украинском конфликте в ближайшие недели. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Он также подчеркивал, что Венгрия на совете глав МИД стран НАТО выступит против всех решений, которые приблизили бы альянс к прямому конфликту с Россией и превратили бы НАТО из оборонительного альянса в атакующий. "У меня хороший диалог с главой МИД Венгрии Сияйрто, я дважды на прошлой неделе разговаривал с венгерским премьером Виктором Орбаном. Я уверен, что мы сможем учесть опасения, высказанные Венгрией, и найти путь к консенсусу в ближайшие недели", - сказал генсек НАТО. Ранее Столтенберг сообщил, что страны НАТО на встрече глав МИД договорились усиливать координационную роль альянса в планировании и оказании долгосрочной военной помощи Украине, детали будут обсуждаться в ближайшие недели, а решения планируется принять на саммите в Вашингтоне летом этого года.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934856928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, украина, йенс столтенберг, петер сийярто, нато