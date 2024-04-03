Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО надеется скоро преодолеть разногласия с Венгрией по Украине - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/vengriya-1937683984.html
Генсек НАТО надеется скоро преодолеть разногласия с Венгрией по Украине
Генсек НАТО надеется скоро преодолеть разногласия с Венгрией по Украине - РИА Новости, 03.04.2024
Генсек НАТО надеется скоро преодолеть разногласия с Венгрией по Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется преодолеть разногласия с Венгрией по роли НАТО в украинском конфликте в ближайшие недели. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:44
2024-04-03T18:44
специальная военная операция на украине
в мире
венгрия
украина
йенс столтенберг
петер сийярто
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется преодолеть разногласия с Венгрией по роли НАТО в украинском конфликте в ближайшие недели. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Он также подчеркивал, что Венгрия на совете глав МИД стран НАТО выступит против всех решений, которые приблизили бы альянс к прямому конфликту с Россией и превратили бы НАТО из оборонительного альянса в атакующий. "У меня хороший диалог с главой МИД Венгрии Сияйрто, я дважды на прошлой неделе разговаривал с венгерским премьером Виктором Орбаном. Я уверен, что мы сможем учесть опасения, высказанные Венгрией, и найти путь к консенсусу в ближайшие недели", - сказал генсек НАТО. Ранее Столтенберг сообщил, что страны НАТО на встрече глав МИД договорились усиливать координационную роль альянса в планировании и оказании долгосрочной военной помощи Украине, детали будут обсуждаться в ближайшие недели, а решения планируется принять на саммите в Вашингтоне летом этого года.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934856928.html
https://ria.ru/20240312/rossiya-1932539522.html
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0af193e81cbd7731ce2628b6be7394bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, йенс столтенберг, петер сийярто, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Венгрия, Украина, Йенс Столтенберг, Петер Сийярто, НАТО
Генсек НАТО надеется скоро преодолеть разногласия с Венгрией по Украине

Столтенберг надеется преодолеть разногласия с Венгрией за несколько недель

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется преодолеть разногласия с Венгрией по роли НАТО в украинском конфликте в ближайшие недели.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Он также подчеркивал, что Венгрия на совете глав МИД стран НАТО выступит против всех решений, которые приблизили бы альянс к прямому конфликту с Россией и превратили бы НАТО из оборонительного альянса в атакующий.
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Орбан назвал возможные сроки отправки Западом войск на Украину
22 марта, 09:53
"У меня хороший диалог с главой МИД Венгрии Сияйрто, я дважды на прошлой неделе разговаривал с венгерским премьером Виктором Орбаном. Я уверен, что мы сможем учесть опасения, высказанные Венгрией, и найти путь к консенсусу в ближайшие недели", - сказал генсек НАТО.
Ранее Столтенберг сообщил, что страны НАТО на встрече глав МИД договорились усиливать координационную роль альянса в планировании и оказании долгосрочной военной помощи Украине, детали будут обсуждаться в ближайшие недели, а решения планируется принять на саммите в Вашингтоне летом этого года.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Не победит. Сийярто сделал важное заявление о России и Украине
12 марта, 16:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияУкраинаЙенс СтолтенбергПетер СийяртоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала