https://ria.ru/20240403/ukraina-1937696754.html

НАТО не будет вводить для Украины процесс по членству, заявил Столтенберг

НАТО не будет вводить для Украины процесс по членству, заявил Столтенберг - РИА Новости, 03.04.2024

НАТО не будет вводить для Украины процесс по членству, заявил Столтенберг

В НАТО не хотят вводить для Украины процесс по обретению членства по примеру Евросоюза, где предусмотрен статус страны-кандидата, заявил генсек организации Йенс РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T19:54

2024-04-03T19:54

2024-04-03T19:54

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр - РИА Новости. В НАТО не хотят вводить для Украины процесс по обретению членства по примеру Евросоюза, где предусмотрен статус страны-кандидата, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. "Мы не должны вводить что-либо наподобие двухэтапного процесса… Когда будет направлено приглашение, это будет практически означать членство в НАТО. В этом разница между НАТО и Европейским союзом. В ЕС с момента приглашения могут пройти годы до получения членства. В НАТО после получения приглашения это происходит очень быстро", - пояснил он. Ранее генсек НАТО также в очередной раз подтвердил, что Украина станет членом альянса, это "вопрос времени". Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов ранее заявил РИА Новости, что НАТО не убирает перспективу вступления Украины в альянс с повестки дня, чтобы управлять киевским режимом. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937681214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, нато