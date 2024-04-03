https://ria.ru/20240403/ukraina-1937681214.html
В Госдуме охарактеризовали путь Украины в НАТО фразой из сказки
В Госдуме охарактеризовали путь Украины в НАТО фразой из сказки - РИА Новости, 03.04.2024
В Госдуме охарактеризовали путь Украины в НАТО фразой из сказки
Депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что НАТО вместо дорожной карты фактически предлагает Украине путь,... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T18:36
2024-04-03T18:36
2024-04-03T19:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что НАТО вместо дорожной карты фактически предлагает Украине путь, как в русской народной сказке: "Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что".Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что Украина обязательно станет членом альянса, это "вопрос времени"."Столтенберг вновь подтвердил позицию альянса, заключающуюся в том, что Украина должна стать членом НАТО, но не знает, когда это произойдет. Фактически вместо дорожной карты он предлагает ситуацию, как в русской народной сказке про "пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что", — сказал Ивлев агентству.По его словам, одновременно НАТО создает фонд в целях дальнейшего вооружения киевского режима для войны до последнего украинца. "В этом заключается крайний цинизм и беспринципность европейской политики, поощряющей фашистские режимы", — подчеркнул депутат.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html
https://ria.ru/20240402/nato-1937238880.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, леонид ивлев, нато, в мире, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Леонид Ивлев, НАТО, В мире, Госдума РФ
В Госдуме охарактеризовали путь Украины в НАТО фразой из сказки
Депутат Ивлев описал путь Украины в НАТО фразой из русской народной сказки
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что НАТО вместо дорожной карты фактически предлагает Украине путь, как в русской народной сказке: "Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что".
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг
в очередной раз заявил, что Украина обязательно станет членом альянса, это "вопрос времени".
"Столтенберг вновь подтвердил позицию альянса, заключающуюся в том, что Украина должна стать членом НАТО, но не знает, когда это произойдет. Фактически вместо дорожной карты он предлагает ситуацию, как в русской народной сказке про "пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что", — сказал Ивлев агентству.
По его словам, одновременно НАТО создает фонд в целях дальнейшего вооружения киевского режима для войны до последнего украинца. "В этом заключается крайний цинизм и беспринципность европейской политики, поощряющей фашистские режимы", — подчеркнул депутат.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании
, Германии
, Италии
и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.