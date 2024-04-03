Рейтинг@Mail.ru
Шмыгаль утверждает, что Украина усвоила уроки контрнаступления - РИА Новости, 03.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 03.04.2024 (обновлено: 18:08 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937665000.html
Шмыгаль утверждает, что Украина усвоила уроки контрнаступления
Шмыгаль утверждает, что Украина усвоила уроки контрнаступления - РИА Новости, 03.04.2024
Шмыгаль утверждает, что Украина усвоила уроки контрнаступления
Власти Украины усвоили уроки провального контрнаступления в прошлом году и в этот раз не намерены раскрывать детали своей стратегии на 2024 год, утверждает... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T17:49
2024-04-03T18:08
специальная военная операция на украине
украина
денис шмыгаль
в мире
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_449:0:2254:1015_1920x0_80_0_0_6f2112e0dcb379d476eff67518c3f7a0.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Власти Украины усвоили уроки провального контрнаступления в прошлом году и в этот раз не намерены раскрывать детали своей стратегии на 2024 год, утверждает украинский премьер Денис Шмыгаль. "Мы усвоили уроки. Мы были слишком открыты в прошлом году, россияне знали наши планы, мы были очень публичны в обсуждении этого контрнаступления. Первая причина - мы ждали шесть месяцев поставок оружия, оборудования и боеприпасов на Украину. Мы готовили это контрнаступление всем миром, все знали детали... У россиян было время, около шести месяцев, чтобы тщательно подготовиться к этому контрнаступлению... Это контрнаступление не имело такого успеха, как мы ожидали. Сейчас уроки усвоены, и мы не раскроем наши планы по стратегии на этот год", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в Эстонии, которая транслировалась в YouTube. Шмыгаль добавил, что у Киева есть планы по стратегии на нынешний год, но не хватает боеприпасов. Он выразил надежду, что в апреле украинские войска смогут получить первые поставки снарядов, которые обещают западные партнеры. "У нас есть стратегия. Есть план А, план Б. Мы серьезно работаем", - добавил украинский премьер. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1927984229.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_466:0:1990:1143_1920x0_80_0_0_0e3c7411d856fc8aea3163ab68c19096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, денис шмыгаль, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Денис Шмыгаль, В мире, Вооруженные силы Украины
Шмыгаль утверждает, что Украина усвоила уроки контрнаступления

Шмыгаль: Украина усвоила уроки и не раскроет детали стратегии на 2024 год

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Власти Украины усвоили уроки провального контрнаступления в прошлом году и в этот раз не намерены раскрывать детали своей стратегии на 2024 год, утверждает украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Мы усвоили уроки. Мы были слишком открыты в прошлом году, россияне знали наши планы, мы были очень публичны в обсуждении этого контрнаступления. Первая причина - мы ждали шесть месяцев поставок оружия, оборудования и боеприпасов на Украину. Мы готовили это контрнаступление всем миром, все знали детали... У россиян было время, около шести месяцев, чтобы тщательно подготовиться к этому контрнаступлению... Это контрнаступление не имело такого успеха, как мы ожидали. Сейчас уроки усвоены, и мы не раскроем наши планы по стратегии на этот год", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в Эстонии, которая транслировалась в YouTube.
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
СВО на Украине стала войной с Западом
23 марта, 08:00
Шмыгаль добавил, что у Киева есть планы по стратегии на нынешний год, но не хватает боеприпасов. Он выразил надежду, что в апреле украинские войска смогут получить первые поставки снарядов, которые обещают западные партнеры. "У нас есть стратегия. Есть план А, план Б. Мы серьезно работаем", - добавил украинский премьер.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Украинский солдат в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Триумф русской пехоты: освобождение Авдеевки открывает прямой путь на запад
18 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДенис ШмыгальВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала