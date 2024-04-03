Шмыгаль утверждает, что Украина усвоила уроки контрнаступления
Шмыгаль: Украина усвоила уроки и не раскроет детали стратегии на 2024 год
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Власти Украины усвоили уроки провального контрнаступления в прошлом году и в этот раз не намерены раскрывать детали своей стратегии на 2024 год, утверждает украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Мы усвоили уроки. Мы были слишком открыты в прошлом году, россияне знали наши планы, мы были очень публичны в обсуждении этого контрнаступления. Первая причина - мы ждали шесть месяцев поставок оружия, оборудования и боеприпасов на Украину. Мы готовили это контрнаступление всем миром, все знали детали... У россиян было время, около шести месяцев, чтобы тщательно подготовиться к этому контрнаступлению... Это контрнаступление не имело такого успеха, как мы ожидали. Сейчас уроки усвоены, и мы не раскроем наши планы по стратегии на этот год", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в Эстонии, которая транслировалась в YouTube.
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Шмыгаль добавил, что у Киева есть планы по стратегии на нынешний год, но не хватает боеприпасов. Он выразил надежду, что в апреле украинские войска смогут получить первые поставки снарядов, которые обещают западные партнеры. "У нас есть стратегия. Есть план А, план Б. Мы серьезно работаем", - добавил украинский премьер.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.