Рогов призвал НАТО не тешить себя иллюзией насчет Украины
Рогов: НАТО заблуждается, что Украина сможет годами противостоять России
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРуководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
Руководитель общественного движения Запорожской области "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов призвал НАТО не тешить себя иллюзией насчет способности нынешнего киевского режима годами противостоять России.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран альянса обсудят решения по обеспечению предсказуемой и стабильной поддержки Украины на годы вперед, чтобы меньше рассчитывать на добровольные пожертвования, а больше - на обязательства в рамках НАТО. В свою очередь глава МИД Бельгии Аджа Лябиб подтвердила, что НАТО обсуждает предложение Столтенберга по созданию фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на 5 лет, взносы в будущий фонд предлагается рассчитывать на основе ВВП стран-членов альянса.
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"Никто уже на Западе особо и не скрывает, что это война НАТО против России. Хорошо, что они откровенно начали об этом говорить. С другой стороны, им не стоит себя тешить иллюзией насчет способности нынешнего киевского режима годами противостоять России. Есть ли эти годы у режима, сидящего в Киеве, большой вопрос, но попилить деньги из бюджет НАТО у западных глобалистских элит вполне может получиться", - сказал Рогов РИА Новости.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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