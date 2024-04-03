https://ria.ru/20240403/ukraina-1937652778.html

Рогов призвал НАТО не тешить себя иллюзией насчет Украины

Рогов призвал НАТО не тешить себя иллюзией насчет Украины - РИА Новости, 03.04.2024

Рогов призвал НАТО не тешить себя иллюзией насчет Украины

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов призвал НАТО не тешить себя иллюзией насчет... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:57

2024-04-03T16:57

2024-04-03T16:57

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов призвал НАТО не тешить себя иллюзией насчет способности нынешнего киевского режима годами противостоять России. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры иностранных дел стран альянса обсудят решения по обеспечению предсказуемой и стабильной поддержки Украины на годы вперед, чтобы меньше рассчитывать на добровольные пожертвования, а больше - на обязательства в рамках НАТО. В свою очередь глава МИД Бельгии Аджа Лябиб подтвердила, что НАТО обсуждает предложение Столтенберга по созданию фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на 5 лет, взносы в будущий фонд предлагается рассчитывать на основе ВВП стран-членов альянса. "Никто уже на Западе особо и не скрывает, что это война НАТО против России. Хорошо, что они откровенно начали об этом говорить. С другой стороны, им не стоит себя тешить иллюзией насчет способности нынешнего киевского режима годами противостоять России. Есть ли эти годы у режима, сидящего в Киеве, большой вопрос, но попилить деньги из бюджет НАТО у западных глобалистских элит вполне может получиться", - сказал Рогов РИА Новости. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, владимир рогов, нато, вооруженные силы украины, безопасность