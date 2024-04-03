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Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков - РИА Новости, 03.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937574980.html
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков - РИА Новости, 03.04.2024
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков
Генсек НАТО Йенс Столтенебрг в очередной раз заявил, что Украина обязательно станет членом альянса, это "вопрос времени". РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:44
2024-04-03T13:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенебрг в очередной раз заявил, что Украина обязательно станет членом альянса, это "вопрос времени". "Украина станет членом альянса, вопрос не в том, станет ли, а в том – когда", - сказал он. Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил РИА Новости, что НАТО не убирает перспективу вступления Украины в альянс с повестки дня, чтобы управлять киевским режимом. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО, но не назвал сроков

Столтенберг: Украина обязательно станет членом НАТО, вопрос лишь в том, когда

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенебрг в очередной раз заявил, что Украина обязательно станет членом альянса, это "вопрос времени".
"Украина станет членом альянса, вопрос не в том, станет ли, а в том – когда", - сказал он.
Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Зеленский умоляет США о помощи
1 апреля, 08:00
Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил РИА Новости, что НАТО не убирает перспективу вступления Украины в альянс с повестки дня, чтобы управлять киевским режимом.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Военнослужащий группировки Центр ВС России на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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