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МИД Бельгии подтвердил, что НАТО обсуждает идею созданию фонда для Украины - РИА Новости, 03.04.2024
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13:42 03.04.2024 (обновлено: 14:03 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937574722.html
МИД Бельгии подтвердил, что НАТО обсуждает идею созданию фонда для Украины
МИД Бельгии подтвердил, что НАТО обсуждает идею созданию фонда для Украины - РИА Новости, 03.04.2024
МИД Бельгии подтвердил, что НАТО обсуждает идею созданию фонда для Украины
Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб подтвердила, что НАТО обсуждает предложение генсека организации Йенса Столтенберга по созданию фонда на 100 миллиардов долларов для РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T13:42
2024-04-03T14:03
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб подтвердила, что НАТО обсуждает предложение генсека организации Йенса Столтенберга по созданию фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пять лет, взносы в будущий фонд предлагается рассчитывать на основе ВВП стран-членов альянса.Об этом бельгийский министр сказала перед началом заседания глав МИД стран альянса."Генсек НАТО выступил с предложением о выделении 100 миллиардов на пять лет. Мы обсудим, насколько такое предложение может быть реализовано… Решений принимать не планируются. Они готовятся к саммиту в июле", - сообщила она.Она добавила, что согласно нынешнему предложению, взносы в будущий фонд "предлагается рассчитывать в соответствии с ВВП стран-членов".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240403/braziliya-1937565232.html
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в мире, бельгия, украина, нато, россия, аджа лябиб, йенс столтенберг, сергей лавров
В мире, Бельгия, Украина, НАТО, Россия, Аджа Лябиб, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров
МИД Бельгии подтвердил, что НАТО обсуждает идею созданию фонда для Украины

МИД Бельгии: НАТО обсуждает идею созданию фонда на $100 миллиардов для Украины

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб подтвердила, что НАТО обсуждает предложение генсека организации Йенса Столтенберга по созданию фонда на 100 миллиардов долларов для Украины на пять лет, взносы в будущий фонд предлагается рассчитывать на основе ВВП стран-членов альянса.
Об этом бельгийский министр сказала перед началом заседания глав МИД стран альянса.
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"Генсек НАТО выступил с предложением о выделении 100 миллиардов на пять лет. Мы обсудим, насколько такое предложение может быть реализовано… Решений принимать не планируются. Они готовятся к саммиту в июле", - сообщила она.
Она добавила, что согласно нынешнему предложению, взносы в будущий фонд "предлагается рассчитывать в соответствии с ВВП стран-членов".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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