https://ria.ru/20240403/ukraina-1937538417.html

Столтенберг призвал усилить военную помощь Украине

Столтенберг призвал усилить военную помощь Украине - РИА Новости, 03.04.2024

Столтенберг призвал усилить военную помощь Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости усилить военную помощь Киеву на фоне проблем на поле боя. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T12:08

2024-04-03T12:08

2024-04-03T13:31

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

йенс столтенберг

вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости усилить военную помощь Киеву на фоне проблем на поле боя."Мы видим, что Россия наступает на линии соприкосновения… Украина нуждается в большей поддержке, и любое промедление имеет последствия для ситуации на поле боя", - сообщил он перед началом заседания министров иностранных дел стран Североатлантического альянса.Генсек подчеркнул, что НАТО обсуждает, как в рамках организации наладить долгосрочную военную помощь Киеву. "Нам нужно больше средств для оказания помощи Украине на будущие годы. Мы обсуждаем организационные вопросы, новые формы, которые позволят обеспечить более предсказуемую помощь Украине, и что средства будут поступать ежегодно и ежемесячно в долгосрочной перспективе. На встречах сегодня и завтра окончательного решения не будет. Мы будем работать над достижением консенсуса, а окончательная договоренность будет уже к саммиту", - сказал генсек.Генсек НАТО утверждает, что сейчас обсуждается "наиболее эффективная структура внутри альянса" для планирования помощи Украины, ее доставки. Столтенберг добавил, что Мы увеличения помощи Украине "обсуждается с учетом тяжелейшей ситуации на поле боя" "Украина также нуждается в более долгосрочном планирования оказания помощи", - отметил он. По его словам, страны НАТО и так обеспечивают 99% военной помощи Украине.Ранее сообщалось, что на встрече глав МИД планируется обсудить новые инициативы по оказанию военной помощи Киеву, в частности, возможные изменения в работе так называемой контактной группы по Украине, в которую входит порядка 50 стран, в том числе, не являющихся членами альянса.В настоящее время контактная группа (формат "Рамштайн") функционирует под руководством США. Однако, по данным источников европейских СМИ, руководство контактной группой может перейти непосредственно к НАТО, так как союзники Киева опасаются прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения политики Вашингтона по отношению к Украине. До этого в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что структуры НАТО не занимаются непосредственно организацией поставок оружия Киеву.Согласно источникам, Столтенберг также предлагает создать фонд для финансирования Украины в течение пяти лет на сумму 100 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240401/oshibka-1936993352.html

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, вооруженные силы украины