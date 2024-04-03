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СМИ раскрыли, зачем Киев пытается атаковать территорию России - РИА Новости, 03.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 03.04.2024 (обновлено: 12:21 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937537528.html
СМИ раскрыли, зачем Киев пытается атаковать территорию России
СМИ раскрыли, зачем Киев пытается атаковать территорию России - РИА Новости, 03.04.2024
СМИ раскрыли, зачем Киев пытается атаковать территорию России
Киевский режим пытается атаковать территорию России, поскольку для него победа на поле боя "на данный момент невозможна", пишет газета Guardian со ссылкой на... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T12:05
2024-04-03T12:21
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
сергей шойгу
нато
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киевский режим пытается атаковать территорию России, поскольку для него победа на поле боя "на данный момент невозможна", пишет газета Guardian со ссылкой на заместителя начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадима Скибицкого. "Он заявил, что победа на поле боя на данный момент невозможна с учетом военного превосходства России, дефицита истребителей и артснарядов у Украины, и указал на то, что у Киева "нет выбора", кроме как перенести сражения... в тыл врага", - говорится в сообщении издания. По словам Скибицкого, Киев использует модель НАТО, которая предполагает, что можно достичь значительных результатов путем отбора и уничтожения нескольких важных целей. Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В марте украинские ДРГ предпринимали попытки проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей, однако были пресечены российскими силами. Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тысячи, из них 790 – безвозвратные потери. Также уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 "Брэдли", пять пусковых установок реактивной системы залпового огня "Вампир", вертолет Ми-8.
https://ria.ru/20240403/krokus-1937524046.html
https://ria.ru/20240403/sredstva-1937516450.html
россия
украина
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россия, украина, киев, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ раскрыли, зачем Киев пытается атаковать территорию России

Guardian: Киев признал, что атаки на Россию вызваны невозможностью победы в бою

© Кадр видео из соцсетейАтака беспилотника по общежитию "Алабуги" в Татарстане
Атака беспилотника по общежитию Алабуги в Татарстане
© Кадр видео из соцсетей
Атака беспилотника по общежитию "Алабуги" в Татарстане. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киевский режим пытается атаковать территорию России, поскольку для него победа на поле боя "на данный момент невозможна", пишет газета Guardian со ссылкой на заместителя начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадима Скибицкого.
"Он заявил, что победа на поле боя на данный момент невозможна с учетом военного превосходства России, дефицита истребителей и артснарядов у Украины, и указал на то, что у Киева "нет выбора", кроме как перенести сражения... в тыл врага", - говорится в сообщении издания.
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По словам Скибицкого, Киев использует модель НАТО, которая предполагает, что можно достичь значительных результатов путем отбора и уничтожения нескольких важных целей.
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.
В марте украинские ДРГ предпринимали попытки проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей, однако были пресечены российскими силами. Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тысячи, из них 790 – безвозвратные потери. Также уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 "Брэдли", пять пусковых установок реактивной системы залпового огня "Вампир", вертолет Ми-8.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевСергей ШойгуНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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