СМИ раскрыли, зачем Киев пытается атаковать территорию России
Guardian: Киев признал, что атаки на Россию вызваны невозможностью победы в бою
© Кадр видео из соцсетейАтака беспилотника по общежитию "Алабуги" в Татарстане
© Кадр видео из соцсетей
Атака беспилотника по общежитию "Алабуги" в Татарстане. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киевский режим пытается атаковать территорию России, поскольку для него победа на поле боя "на данный момент невозможна", пишет газета Guardian со ссылкой на заместителя начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадима Скибицкого.
"Он заявил, что победа на поле боя на данный момент невозможна с учетом военного превосходства России, дефицита истребителей и артснарядов у Украины, и указал на то, что у Киева "нет выбора", кроме как перенести сражения... в тыл врага", - говорится в сообщении издания.
По словам Скибицкого, Киев использует модель НАТО, которая предполагает, что можно достичь значительных результатов путем отбора и уничтожения нескольких важных целей.
Украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.
В марте украинские ДРГ предпринимали попытки проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей, однако были пресечены российскими силами. Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, потери ВСУ на направлении действий группировок прикрытия госграницы за восемь суток боевых действий составили более 3,5 тысячи, из них 790 – безвозвратные потери. Также уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 "Брэдли", пять пусковых установок реактивной системы залпового огня "Вампир", вертолет Ми-8.