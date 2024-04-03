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В ГУР Украины сравнили страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения - РИА Новости, 03.04.2024
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10:46 03.04.2024
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937517116.html
В ГУР Украины сравнили страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения
В ГУР Украины сравнили страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения - РИА Новости, 03.04.2024
В ГУР Украины сравнили страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения
Высокопоставленный сотрудник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины бригадный генерал Дмитрий Тимков сравнил страну с пациентом на аппарате... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T10:46
2024-04-03T10:46
украина
карин жан-пьер
уильям бернс
виктор орбан
нато
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
сша
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Высокопоставленный сотрудник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины бригадный генерал Дмитрий Тимков сравнил страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения, отчаянно нуждающимся в дополнительной помощи, пишет газета Guardian. "Мы привязаны к капельнице. У нас достаточно лекарств, чтобы остаться в живых. Но если Запад хочет, чтобы мы победили, нам нужно полное лечение. В противном случае мы падем", - заявил Тимков. Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что ВСУ последние недели теряют позиции из-за отсутствия помощи США. Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией. Как сообщалось, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации о 60 млрд долларов для Украины Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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украина, карин жан-пьер, уильям бернс, виктор орбан, нато, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), сша, россия, в мире
Украина, Карин Жан-Пьер, Уильям Бернс, Виктор Орбан, НАТО, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США, Россия, В мире
В ГУР Украины сравнили страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения

Бригадный генерал Тимков: Киев отчаянно нуждается в дополнительной помощи

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Высокопоставленный сотрудник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины бригадный генерал Дмитрий Тимков сравнил страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения, отчаянно нуждающимся в дополнительной помощи, пишет газета Guardian.
«
"Мы привязаны к капельнице. У нас достаточно лекарств, чтобы остаться в живых. Но если Запад хочет, чтобы мы победили, нам нужно полное лечение. В противном случае мы падем", - заявил Тимков.
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Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что ВСУ последние недели теряют позиции из-за отсутствия помощи США.
Директор ЦРУ Уильям Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.
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Как сообщалось, США исчерпали возможности помощи Киеву, передав последний пакет вооружений в декабре прошлого года. В этом году был передан лишь один пакет помощи на сумму в 300 млн долларов. Конгресс пока не согласовал новый запрос администрации о 60 млрд долларов для Украины
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаКарин Жан-ПьерУильям БернсВиктор ОрбанНАТОВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)СШАРоссияВ мире
 
 
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