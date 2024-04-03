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Китай отменил предупреждение о цунами после землетрясения на Тайване - РИА Новости, 03.04.2024
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06:52 03.04.2024 (обновлено: 12:03 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/tsunami-1937480167.html
Китай отменил предупреждение о цунами после землетрясения на Тайване
Китай отменил предупреждение о цунами после землетрясения на Тайване - РИА Новости, 03.04.2024
Китай отменил предупреждение о цунами после землетрясения на Тайване
Министерство природных ресурсов КНР отменило предупреждение о цунами после сильного землетрясения у побережья острова Тайвань, передает Центральное телевидение... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T06:52
2024-04-03T12:03
тайвань
в мире
китай
хуалянь
серия землетрясений на тайване
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ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Министерство природных ресурсов КНР отменило предупреждение о цунами после сильного землетрясения у побережья острова Тайвань, передает Центральное телевидение Китая. "Центр предупреждения о цунами министерства природных ресурсов на основе результатов мониторинга отменил предупреждение о цунами", - сообщает телеканал со ссылкой на министерство. Ранее министерство природных ресурсов КНР объявило наивысший красный уровень предупреждения после землетрясения на Тайване. Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937478948.html
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тайвань, в мире, китай, хуалянь, серия землетрясений на тайване
Тайвань, В мире, Китай, Хуалянь, Серия землетрясений на Тайване
Китай отменил предупреждение о цунами после землетрясения на Тайване

Власти КНР отменили предупреждение о цунами после землетрясения на Тайване

© AP Photo / National Fire AgencyЧлены поисково-спасательной команды ищут жертв внутри наклонившегося здания после землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
Члены поисково-спасательной команды ищут жертв внутри наклонившегося здания после землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / National Fire Agency
Члены поисково-спасательной команды ищут жертв внутри наклонившегося здания после землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
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ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Министерство природных ресурсов КНР отменило предупреждение о цунами после сильного землетрясения у побережья острова Тайвань, передает Центральное телевидение Китая.
"Центр предупреждения о цунами министерства природных ресурсов на основе результатов мониторинга отменил предупреждение о цунами", - сообщает телеканал со ссылкой на министерство.
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
У более 87 тысяч домохозяйств на Тайване после землетрясения пропал свет
06:30
Ранее министерство природных ресурсов КНР объявило наивысший красный уровень предупреждения после землетрясения на Тайване.
Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
На Тайване после землетрясения обрушилось здание завода, сообщили СМИ
06:45
 
ТайваньВ миреКитайХуаляньСерия землетрясений на Тайване
 
 
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