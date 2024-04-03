Китай отменил предупреждение о цунами после землетрясения на Тайване
Власти КНР отменили предупреждение о цунами после землетрясения на Тайване
© AP Photo / National Fire AgencyЧлены поисково-спасательной команды ищут жертв внутри наклонившегося здания после землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
© AP Photo / National Fire Agency
Члены поисково-спасательной команды ищут жертв внутри наклонившегося здания после землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Министерство природных ресурсов КНР отменило предупреждение о цунами после сильного землетрясения у побережья острова Тайвань, передает Центральное телевидение Китая.
"Центр предупреждения о цунами министерства природных ресурсов на основе результатов мониторинга отменил предупреждение о цунами", - сообщает телеканал со ссылкой на министерство.
Ранее министерство природных ресурсов КНР объявило наивысший красный уровень предупреждения после землетрясения на Тайване.
Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.