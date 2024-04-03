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СМИ подсчитали вероятные убытки TSMC после землетрясений на Тайване - РИА Новости, 03.04.2024
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09:49 03.04.2024 (обновлено: 12:03 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/tsmc-1937502860.html
СМИ подсчитали вероятные убытки TSMC после землетрясений на Тайване
СМИ подсчитали вероятные убытки TSMC после землетрясений на Тайване - РИА Новости, 03.04.2024
СМИ подсчитали вероятные убытки TSMC после землетрясений на Тайване
Убытки крупнейшего в мире производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в связи с серией землетрясений на Тайване составят порядка РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T09:49
2024-04-03T12:03
в мире
технологии
тайвань
хуалянь
япония
samsung group
серия землетрясений на тайване
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ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Убытки крупнейшего в мире производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в связи с серией землетрясений на Тайване составят порядка 60 миллионов долларов из-за того, что была необходимость в эвакуации рабочих, подсчитал гонконгский новостной портал HK01, отметив, что влияние стихийного бедствия на компанию "будет ограниченным". "По предварительной оценке, исходя из текущей ситуации, влияние эвакуации на продолжительность рабочего времени находится в пределах 6 часов, влияние на финансовый прогноз TSMC на второй квартал составит около 60 миллионов долларов", - говорится в сообщении. Отмечается, что общее влияние стихийного бедствия на компанию "будет ограниченным". Ранее Центральное информационного агентство Тайваня сообщило, что TSMC в целях обеспечения безопасности персонала эвакуировала работников с заводов и строительных площадок на острове. Отмечалось, что персонал вернется к работе после подтверждения безопасности условий работы. Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, по данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. При этом магнитуда самого мощного из нынешних землетрясений, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены. Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех, пострадавших - до 97, сообщила тайваньская газета China Times со ссылкой на пожарную службу. Тайвань - один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники. TSMC по итогам прошлого года впервые стала крупнейшим в мире по объему выручки производителем полупроводников, обогнав Intel и Samsung Electronics.
https://ria.ru/20240403/tsunami-1937480167.html
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в мире, технологии, тайвань, хуалянь, япония, samsung group, серия землетрясений на тайване
В мире, Технологии, Тайвань, Хуалянь, Япония, Samsung Group, Серия землетрясений на Тайване
СМИ подсчитали вероятные убытки TSMC после землетрясений на Тайване

СМИ: убытки производителя чипов TSMC составят порядка 60 миллионов долларов

© AP Photo / Hualien City GovernmentПоследствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Hualien City Government
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Убытки крупнейшего в мире производителя полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в связи с серией землетрясений на Тайване составят порядка 60 миллионов долларов из-за того, что была необходимость в эвакуации рабочих, подсчитал гонконгский новостной портал HK01, отметив, что влияние стихийного бедствия на компанию "будет ограниченным".
"По предварительной оценке, исходя из текущей ситуации, влияние эвакуации на продолжительность рабочего времени находится в пределах 6 часов, влияние на финансовый прогноз TSMC на второй квартал составит около 60 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что общее влияние стихийного бедствия на компанию "будет ограниченным".
Ранее Центральное информационного агентство Тайваня сообщило, что TSMC в целях обеспечения безопасности персонала эвакуировала работников с заводов и строительных площадок на острове. Отмечалось, что персонал вернется к работе после подтверждения безопасности условий работы.
Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, по данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного из нынешних землетрясений, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены. Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех, пострадавших - до 97, сообщила тайваньская газета China Times со ссылкой на пожарную службу.
Тайвань - один из крупнейших в мире производителей полупроводников, которые используются в самых разных сферах - от производства автомобилей и смартфонов до военной техники. TSMC по итогам прошлого года впервые стала крупнейшим в мире по объему выручки производителем полупроводников, обогнав Intel и Samsung Electronics.
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В миреТехнологииТайваньХуаляньЯпонияSamsung GroupСерия землетрясений на Тайване
 
 
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