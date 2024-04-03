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В Дагестане арестовали двух граждан Таджикистана, задержанных за терроризм
В Дагестане арестовали двух граждан Таджикистана, задержанных за терроризм - РИА Новости, 03.04.2024
В Дагестане арестовали двух граждан Таджикистана, задержанных за терроризм
Двое задержанных в Дагестане за терроризм граждан Таджикистана арестованы судом в Махачкале до 1 июня, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T16:02
2024-04-03T16:02
2024-04-03T16:02
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МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Двое задержанных в Дагестане за терроризм граждан Таджикистана арестованы судом в Махачкале до 1 июня, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева. "В Советский районный суд города Махачкалы поступили ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум мужчинам 2000 и 2003 годов рождения, подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 и ч. 4 ст. 222 УК РФ… Суд постановлениями от 3 апреля 2024 года избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, по 1 июня 2024 года включительно", – говорится в сообщении.
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происшествия, таджикистан, махачкала, россия
Происшествия, Таджикистан, Махачкала, Россия
В Дагестане арестовали двух граждан Таджикистана, задержанных за терроризм
В Дагестане до июня арестовали 2 граждан Таджикистана, задержанных за терроризм