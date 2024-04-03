https://ria.ru/20240403/terrorizm-1937626255.html

В Дагестане арестовали двух граждан Таджикистана, задержанных за терроризм

В Дагестане арестовали двух граждан Таджикистана, задержанных за терроризм - РИА Новости, 03.04.2024

В Дагестане арестовали двух граждан Таджикистана, задержанных за терроризм

Двое задержанных в Дагестане за терроризм граждан Таджикистана арестованы судом в Махачкале до 1 июня, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T16:02

2024-04-03T16:02

2024-04-03T16:02

происшествия

таджикистан

махачкала

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_21f12523347da0744d00180f700e2aab.jpg

МАХАЧКАЛА, 3 апр - РИА Новости. Двое задержанных в Дагестане за терроризм граждан Таджикистана арестованы судом в Махачкале до 1 июня, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева. "В Советский районный суд города Махачкалы поступили ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум мужчинам 2000 и 2003 годов рождения, подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 и ч. 4 ст. 222 УК РФ… Суд постановлениями от 3 апреля 2024 года избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, по 1 июня 2024 года включительно", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240328/arest-1936435178.html

таджикистан

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, таджикистан, махачкала, россия