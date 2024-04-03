https://ria.ru/20240403/terakt-1937599016.html

В Петербурге почтили память погибших при теракте в 2017 году

В Петербурге почтили память погибших при теракте в 2017 году - РИА Новости, 03.04.2024

В Петербурге почтили память погибших при теракте в 2017 году

Память погибших при теракте в метро в 2017 году в Санкт-Петербурге почтили в среду на станции "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:59

2024-04-03T14:59

2024-04-03T14:59

санкт-петербург

владлен татарский

кирилл поляков

крокус сити холл

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Память погибших при теракте в метро в 2017 году в Санкт-Петербурге почтили в среду на станции "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы традиционно находимся здесь, на станции метро "Технологический институт", чтим память людей, которые погибли. И сегодня, как никогда, вспоминается эта трагедия, трагедия над Синаем. Буквально вчера была годовщина смерти Владлена Татарского, которого взорвали в Петербурге. Ну и то, что произошло в "Крокус сити холле", отдельная боль. Важно, чтобы всегда было наказание, чтобы все знали, что будет неотъемлемое наказание за террористические акты", - сказал журналистам председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский после возложения цветов. На платформе станции метро "Технологический институт" у памятной доски жители города и родственники погибших возлагают цветы. "Конечно, в такие тяжелые дни, когда происходят такие трагедии, весь народ сплотился. Когда произошел теракт здесь, на станции метро, таксисты не взимали деньги, люди пытались помочь, приходили. Это очень важно", - добавил он. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, который также возложил цветы у памятной доски, напомнил, что после трагедии в метро, памятные мероприятия проходят каждый год в этот день в Северной столице. Также жители города в среду приносят цветы и к вестибюлю станции метро "Технологический институт". Каждый год в этот день Петербург чтит память погибших при теракте в метро. По инициативе родственников погибших и пострадавших создана Национальная ассоциация "Надо жить". Днем 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадали 103 человека.

https://ria.ru/20240206/avtozavodskaya-1925618405.html

https://ria.ru/20240403/krokus-1937530402.html

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санкт-петербург, владлен татарский, кирилл поляков, крокус сити холл