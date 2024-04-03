В Петербурге почтили память погибших при теракте в 2017 году
В Санкт-Петербурге почтили память погибших при теракте в метро в 2017 году
© РИА НовостиВ Санкт-Петербурге вспоминают жертв теракта в метро 2017 года
© РИА Новости
В Санкт-Петербурге вспоминают жертв теракта в метро 2017 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр - РИА Новости. Память погибших при теракте в метро в 2017 году в Санкт-Петербурге почтили в среду на станции "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
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"Сегодня мы традиционно находимся здесь, на станции метро "Технологический институт", чтим память людей, которые погибли. И сегодня, как никогда, вспоминается эта трагедия, трагедия над Синаем. Буквально вчера была годовщина смерти Владлена Татарского, которого взорвали в Петербурге. Ну и то, что произошло в "Крокус сити холле", отдельная боль. Важно, чтобы всегда было наказание, чтобы все знали, что будет неотъемлемое наказание за террористические акты", - сказал журналистам председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский после возложения цветов.
На платформе станции метро "Технологический институт" у памятной доски жители города и родственники погибших возлагают цветы.
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"Конечно, в такие тяжелые дни, когда происходят такие трагедии, весь народ сплотился. Когда произошел теракт здесь, на станции метро, таксисты не взимали деньги, люди пытались помочь, приходили. Это очень важно", - добавил он.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, который также возложил цветы у памятной доски, напомнил, что после трагедии в метро, памятные мероприятия проходят каждый год в этот день в Северной столице.
Также жители города в среду приносят цветы и к вестибюлю станции метро "Технологический институт".
© РИА НовостиВ Санкт-Петербурге вспоминают жертв теракта в метро 2017 года
© РИА Новости
В Санкт-Петербурге вспоминают жертв теракта в метро 2017 года
Каждый год в этот день Петербург чтит память погибших при теракте в метро. По инициативе родственников погибших и пострадавших создана Национальная ассоциация "Надо жить".
Днем 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в вагоне поезда метрополитена на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник, пострадали 103 человека.