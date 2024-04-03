https://ria.ru/20240403/tayvan-1937589331.html

На Тайване оценили сумму ущерба после землетрясений

На Тайване оценили сумму ущерба после землетрясений - РИА Новости, 03.04.2024

На Тайване оценили сумму ущерба после землетрясений

Всего 380 зданий учебных заведений на Тайване пострадали от мощного землетрясения в среду, ущерб составил более 7,5 миллиона долларов, сообщил Центр... РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:27

2024-04-03T14:27

2024-04-03T14:27

в мире

тайвань

хуалянь

сша

серия землетрясений на тайване

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ПЕКИН, 3 апр - РИА Новости. Всего 380 зданий учебных заведений на Тайване пострадали от мощного землетрясения в среду, ущерб составил более 7,5 миллиона долларов, сообщил Центр безопасности учебных заведений при министерстве образования Тайваня. "Согласно статистическим данным о ситуации с учебными заведениями разных уровней, всего 380 учебных заведений на острове сообщили о том, что понесли ущерб от стихийного бедствия. По первоначальным оценкам, финансовый ущерб составил 250 миллионов новых тайваньских долларов (7,8 миллиона долларов США)", - приводит сообщение ведомства Центральное информационное агентство острова. Сообщается, что была создана специальная группа по ликвидации последствий стихийного бедствия и восстановлению учебных заведений. Ранее пожарные службы Тайваня сообщили, что в результате землетрясения погибли 9 человек, еще 821 человек получил ранения. Согласно данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань, произошло землетрясение магнитудой 7,3. После этого, согласно данным управления, на острове произошло более 11 толчков магнитудой свыше 4. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937473570.html

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937481044.html

тайвань

хуалянь

сша

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в мире, тайвань, хуалянь, сша, серия землетрясений на тайване