https://ria.ru/20240403/tayvan-1937588302.html

На Тайване выросло число жертв землетрясения

На Тайване выросло число жертв землетрясения - РИА Новости, 03.04.2024

На Тайване выросло число жертв землетрясения

Число жертв сильного землетрясения на Тайване выросло до 10, пострадавших - до 934, сообщает в среду Центральное телевидение Китая со ссылкой на пожарные службы РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-03T14:21

2024-04-03T14:21

2024-04-03T14:42

в мире

тайвань

китай

серия землетрясений на тайване

хуалянь

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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Число жертв сильного землетрясения на Тайване выросло до 10, пострадавших - до 934, сообщает в среду Центральное телевидение Китая со ссылкой на пожарные службы острова."По состоянию на 18.00 (13.00 мск) в результате землетрясения, произошедшего у побережья уезда Хуалянь, 10 человек погибли, 934 получили ранения, еще 56 человек оказались заблокированы", - говорится в сообщении телеканала.Ранее сообщалось о 9 погибших и 821 пострадавшем. В Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству РИА Новости сообщили, что к 15.30 по местному времени (к 10.30 мск) информации о пострадавших российских гражданах не поступало.Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения по состоянию на 18.01 (13.01 по мск) превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.

https://ria.ru/20240403/tsmc-1937502860.html

https://ria.ru/20240403/tayvan-1937480467.html

тайвань

китай

хуалянь

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