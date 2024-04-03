На Тайване выросло число жертв землетрясения
На Тайване число жертв землетрясения выросло до 10, пострадавших до 934
© AP Photo / National Fire AgencyПоследствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
© AP Photo / National Fire Agency
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Число жертв сильного землетрясения на Тайване выросло до 10, пострадавших - до 934, сообщает в среду Центральное телевидение Китая со ссылкой на пожарные службы острова.
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"По состоянию на 18.00 (13.00 мск) в результате землетрясения, произошедшего у побережья уезда Хуалянь, 10 человек погибли, 934 получили ранения, еще 56 человек оказались заблокированы", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось о 9 погибших и 821 пострадавшем. В Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству РИА Новости сообщили, что к 15.30 по местному времени (к 10.30 мск) информации о пострадавших российских гражданах не поступало.
Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения по состоянию на 18.01 (13.01 по мск) превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.