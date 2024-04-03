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На Тайване выросло число жертв землетрясения - РИА Новости, 03.04.2024
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14:21 03.04.2024 (обновлено: 14:42 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/tayvan-1937588302.html
На Тайване выросло число жертв землетрясения
На Тайване выросло число жертв землетрясения - РИА Новости, 03.04.2024
На Тайване выросло число жертв землетрясения
Число жертв сильного землетрясения на Тайване выросло до 10, пострадавших - до 934, сообщает в среду Центральное телевидение Китая со ссылкой на пожарные службы РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T14:21
2024-04-03T14:42
в мире
тайвань
китай
серия землетрясений на тайване
хуалянь
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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Число жертв сильного землетрясения на Тайване выросло до 10, пострадавших - до 934, сообщает в среду Центральное телевидение Китая со ссылкой на пожарные службы острова."По состоянию на 18.00 (13.00 мск) в результате землетрясения, произошедшего у побережья уезда Хуалянь, 10 человек погибли, 934 получили ранения, еще 56 человек оказались заблокированы", - говорится в сообщении телеканала.Ранее сообщалось о 9 погибших и 821 пострадавшем. В Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству РИА Новости сообщили, что к 15.30 по местному времени (к 10.30 мск) информации о пострадавших российских гражданах не поступало.Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения по состоянию на 18.01 (13.01 по мск) превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
https://ria.ru/20240403/tsmc-1937502860.html
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в мире, тайвань, китай, серия землетрясений на тайване, хуалянь
В мире, Тайвань, Китай, Серия землетрясений на Тайване, Хуалянь
На Тайване выросло число жертв землетрясения

На Тайване число жертв землетрясения выросло до 10, пострадавших до 934

© AP Photo / National Fire AgencyПоследствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / National Fire Agency
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024
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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Число жертв сильного землетрясения на Тайване выросло до 10, пострадавших - до 934, сообщает в среду Центральное телевидение Китая со ссылкой на пожарные службы острова.
«
"По состоянию на 18.00 (13.00 мск) в результате землетрясения, произошедшего у побережья уезда Хуалянь, 10 человек погибли, 934 получили ранения, еще 56 человек оказались заблокированы", - говорится в сообщении телеканала.
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
СМИ подсчитали вероятные убытки TSMC после землетрясений на Тайване
Вчера, 09:49
Ранее сообщалось о 9 погибших и 821 пострадавшем. В Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству РИА Новости сообщили, что к 15.30 по местному времени (к 10.30 мск) информации о пострадавших российских гражданах не поступало.
Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения по состоянию на 18.01 (13.01 по мск) превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения, по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии, составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения - они накренились и частично разрушены.
Экраны с новостями о цунами в регионе Окинавы и землетрясении вблизи Тайваня - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Землетрясение на Тайване стало самым мощным за 25 лет
Вчера, 07:00
 
В миреТайваньКитайСерия землетрясений на ТайванеХуалянь
 
 
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